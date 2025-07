L

a llegada de un nuevo rector en la UAM entraña significados muy importantes para una educación superior que sufre por una parte del abandono del Estado a su modelo público y autónomo y, por otra, el deterioro creciente de sus funciones. Como muestran casos nacionales, sobre todo en un factor muy importante, la manera como se maneja el poder institucional. En el caso de la UAM, si durante 40 años (1974-2013) gozó de una relativa estabilidad en la conducción, se debió al monopolio que ejerció la Unidad Iztapalapa. En este largo periodo, llegaron a la rectoría general quienes previamente habían sido rectores de ese campus, además de especialistas en ciencias básicas. Lo prolongado de este primer periodo finalmente obligó a un cambio, y en 2013, por primera vez, el rector general no fue de Iztapalapa, sino de Xochimilco y, en contraste con sus antecesores, veterinario. Continuando, el siguiente rector fue un ex rector de la pequeña Unidad Cuajimalpa, sicólogo. Este nuevo y segundo periodo, sin embargo, a pesar de ser más plural, generó severos problemas. El más visible, la falta de pericia para prevenir y dar salida a una huelga sindical de tres meses en 2019. Al rector, por ejemplo, se le ocurrió que podría disuadir a los trabajadores si organizaba una marcha al Zócalo reclutando a académicos distinguidos, ex rectores y un grupo de estudiantes para arengarlos al pie del balcón presidencial del Palacio Nacional y decir que el enemigo está en el Situam , lo que encrespó los ánimos y prolongó innecesariamente la huelga. El secretario general de la UAM, en los hechos, retomó el rumbo institucional, resolvió la huelga y, poco después, también él, de ciencias básicas y formado en Iztapalapa (pero no ex rector) fue designado rector general. Así, vino un tercer periodo, en que Iztapalapa recobró su lugar como cuna de rectores, pero ya sin el requisito de regir antes la Unidad. Así, tanto el rector general De los Reyes Heredia, que concluyó su mandato, como el recién nombrado Pacheco López, surgen de la ahora llamada Unidad Rectoría, donde ocuparon puestos de funcionarios. El recién designado fue, hasta su nombramiento como rector, director de desarrollo académico y vinculación, donde se empollan los convenios científicos con empresas y organizaciones.