adera, Chihuahua. era caja de resonancia del descontento campesino. El maestro rural y líder agrario Francisco Luján Adame, en su lucha frontal contra el latifundio, es asesinado por miembros del cacicazgo conocido como Bosques de Chihuahua y Cuatro Amigos. Millones de hectáreas en manos de unas cuantas familias de criminales poderosos: los Ibarra, los Alemán, los Trouyet, los Vallinas. Violencia y despojos tenían a los campesinos mestizos en pie de lucha desde años atrás, en exigencia de cumplir el reparto agrario cardenista.

No eran los únicos: indígenas pimas, yaquis, rarámuris y apaches exigían, ellos sí empuñando las armas, el derecho a vivir de sus tierras como lo habían hecho sus antepasados por milenios. La lucha se enardece en 1961 con la muerte del líder pima Carlos Ríos, a manos del cacique Florentino Ibarra. Salvador Gaytán revela las raíces históricas de lucha indígena por el territorio, como antecedente de lo sucedido en Madera en 1965.

Decíamos que en el 65, pero no: la lucha armada viene desde más atrás, con mucha preparación, tras el desalojo de esa tribu indígena de la Mesa Blanca. Nos unimos a esos compañeros indígenas desalojados, decididos a defenderse con las armas.

Nacido en Cebadilla de Dolores el 15 de julio de 1932, en una familia de dignidad rebelde, Salvador fue clave en los trayectos de la izquierda popular del siglo XX. En 1963 llega a la presidencia seccional de Dolores, con Arturo Gámiz como secretario. La violencia siempre vino desde arriba; la lucha pensada inicialmente no era armada, sino de restaurar el tejido social, de ahí el rescate de la escuela que el cacicazgo ocupaba para guardar ganado. Salvador y Arturo dignifican la escuela y la ponen en funciones; liberan los espacios públicos cercados por los abusadores. Acciones que recrudecen la represión, llevando a los líderes a considerar la opción armada.

Las armas empuñadas por el movimiento guerrillero fueron del mismo gobierno; cuando se emboscaba a los judiciales, se les desarmaba, nunca con intenciones de fusilarlos. Sencillamente dejarles un mensaje político del porqué se luchaba.