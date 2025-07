Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Sábado 5 de julio de 2025, p. 9

La actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluirá con un saldo negativo y muy duro en contra de las comunidades indígenas, pues de las 56 leyes que invalidó con acciones de inconstitucionalidad, 55 fueron contra los pueblos originarios de México, acusó ayer la ministra Lenia Batres Guadarrama.

Durante la presentación de un documental, la togada llamó a no normalizar este patrón y advirtió que el gran reto del próximo máximo tribunal del país –que tomará posesión el 1º de septiembre– será garantizar que los derechos constitucionales de los pueblos originarios no sigan siendo letra muerta.

Son 56 leyes invalidadas en esta Suprema Corte, de las cuales 55 fueron invalidadas en contra de comunidades indígenas, alegando el derecho de éstas a ser consultadas. No se vale, no es posible, no puede seguir sucediendo. No podemos dejar que siga pasando , expresó en la sede del máximo tribunal del país.

Enfatizó que las comunidades indígenas requieren apoyo muy importante del país, no sólo en términos gubernamentales, sino en reconocimiento jurídico y constitucional, que ya se hizo , y por lo tanto, jurisdiccional.

Batres Guadarrama encabezó la presentación del documental Zazhi Ni Múbú, es fuerte tu corazón, que narra la lucha jurídica de la comunidad mazahua de Crescencio Morales, Michoacán, por defender su derecho a ejercer presupuesto público en beneficio de sus habitantes.