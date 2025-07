Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Al señalar que en el conservadurismo hay mucha hipocresía , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la oposición impugnó la elección judicial porque no les gustan los jueces que quedaron y ya no tienen las relaciones de contubernio de antes .

Pero, añadió, el presidente del PRI (Alejandro Moreno), que se reunía en lo oscurito, se sigue reuniendo con la ministra (presidenta) de la Corte (Norma Piña) .

Ayer, en su habitual conferencia de prensa, cuestionó que aunque dirigentes de los partidos de oposición dijeron que no participarían en la elección judicial, la impugnaron.

Detrás de todo esto es que ya no tendrán los privilegios de antes, sostuvo. “Como decía Carlos Monsiváis, en el conservadurismo su doctrina es la hipocresía. Ellos decidieron públicamente no participar. Ahora no les gustan los jueces que quedaron porque ya no tienen las relaciones de contubernio que tenían antes; el ‘hazme el favor’, ‘ahí te encargo’, ‘ayúdame’”.

Es una “nostalgia trasnochada lo que tienen todos estos intelectuales, comentócratas y muchos de estos dirigentes de partidos de oposición, conservadores todos”.