Antes, en la entrevista radiofónica difundida en redes de la UAM, el nuevo rector general reconoció que en materia de combate a la violencia de género en el ámbito universitario, existe una deuda histórica, en particular con las mujeres y con los grupos minoritarios.

Subrayó la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que es sin lugar a dudas una gran acierto, pero se complementó con la emisión del Código de Ética que comtempla también un Comité Universitario de Ética al que habrá que darle mayor fortaleza y seguimiento .

En la sala de ex rectores recordó que él no fue el primero de su familia en formarse en la UAM y que tuvo la fortuna de encontrar en las aulas de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud (en la Unidad Iztapalapa) a un gran maestro que me orientó hacia las ciencias biomédicas, de las cuales quedé prendado .

Uno de los aspectos que plantea en su programa de trabajo es la UAM virtual, y en ese aspecto propone que al acabar su gestión, la universidad logre al menos 25 por ciento de su oferta de docencia en una modalidad no escolarizada . En tal sentido, ayer hizo mención que el Reglamento de Estudios Superiores se actualizó y se dinamizó la normatividad de la UAM, por lo que es importate ahora activarlo .

La propuesta además de impulsar clases en línea e híbridas, plantea movilidad entre unidades universitarias y flexibilización de los planes de estudios.