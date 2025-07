Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 5 de julio de 2025, p. 4

Por segundo día consecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprochó a Estados Unidos que no informara a la Fiscalía General de la República (FGR) del acuerdo judicial que hicieron con Ovidio Guzmán, cabecilla del cártel de Sinaloa. ¿Dónde queda su posición de no negociar con terroristas? , insistió.

Estados Unidos tiene la obligación de estar en coordinación con la Fiscalía General de la República, que tiene la orden de aprehensión de esta persona .

Es muy importante, dijo, que haya coordinación, colaboración, información permanente y confianza mutua.

También, que se mantengan investigaciones conjuntas, ellos en su territorio y nosotros en el nuestro; que haya información, de tal manera que disminuyamos la violencia en el país y que ayuden a que no haya entrada de armas de Estados Unidos a México .

Asimismo, que logremos disminuir todavía más los delitos de alto impacto en nuestro país, y nosotros colaboramos para que no entre droga a Estados Unidos, hasta por un asunto humanitario .