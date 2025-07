S

embrar el miedo, fragmentar a la comunidad y desarticular los procesos de defensa territorial están en el fondo del ataque impune que cometió un grupo armado contra la localidad purépecha de Cherán, en la meseta michoacana. Un golpe directo contra una población que desde hace 14 años es referente de construcción de autonomía.

No es casual que seamos atacados cuando defendemos el bosque, el agua y la vida. Los intereses extractivos, criminales y políticos convergen para agredir a los pueblos que no se someten , señaló la comunidad tras el ataque armado.

Cherán saltó al interés público desde que el 15 de abril de 2011 sus 20 mil habitantes, cansados de agachar la cabeza, se orga-nizaron para enfrentar a los talamontes vinculados a las mafias que operan en la región, quienes desde 2008 iniciaron el saqueo de madera de los bosques de la comunidad, destruyendo 15 mil de 20 mil hectáreas de su territorio. Ese día los pobladores vencieron el miedo y tomaron el control de su defensa, desafío que en los primeros años les costó el asesinato de 13 compañeros.

A partir de ese momento la comunidad no sólo reorganizó su ronda comunal, sino una serie de emprendimientos para fortalecer un proceso autonómico que tomó relevancia internacional. La paz no ha sido fácil estos 14 años, pero los purépechas han logrado mantener a raya no sólo al crimen organizado, sino a gobiernos y partidos políticos, a pesar de que en la región no han dejado de actuar los grupos criminales con ataques que se intensificaron en los meses recientes.