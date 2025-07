La banda que creó éxitos de los 1990 como Wonderwall, Live Forever y Champagne Supernova, empezó su actuación con el tema Hello, de 1995.

▲Los hermanos Gallagher en el escenario. Foto tomada de redes sociales de la banda

Después de Cardiff, la banda liderada por Liam y Noel Gallagher ofrecerá cinco conciertos en su ciudad natal, Mánchester, a partir del 11 de julio.

Posteriormente tocarán en el estadio de Wembley, en Londres, y en el de Murrayfield, en Edimburgo, Escocia, antes de la parte internacional de su gira, que terminará en noviembre en Sao Paulo.

A Noel y Liam se unieron Gem Archer, Paul Bonehead Arthurs y Andy Bell, todos ex miembros de Oasis, y el baterista Joey Waronker, quien anteriormente estuvo de gira con Liam y se encargó de la mayor parte de las interacciones con el público, aunque éstas se mantuvieron al mínimo.

El suelo del estadio tembló durante las eufóricas interpretaciones de Cigarettes and Alcohol y Roll With It.

Oasis rindió homenaje al futbolista del Liverpool, Diogo Jota, quien falleció esta semana en un accidente automovilístico.

Desde la separación del grupo en 2009, tras una enésima pelea entre los hermanos Gallagher, en un festival en las afueras de París, muchos ya no esperaban volver a verlos juntos sobre el escenario, pero Oasis anunció su regreso el pasado agosto, pocos días antes del trigésimo aniversario del primer álbum de la banda, Definitely Maybe.

El anuncio sorpresa desató la locura entre los fanáticos por conseguir entradas. Alrededor de 900 mil boletos se vendieron en pocas horas. La venta en línea para sus conciertos en Reino Unido e Irlanda se convirtió en un caos, con millones de personas atrapadas en filas de espera interminables, sin lograr finalmente acceder al sitio lo cual generó precios inaccesibles, inconformidades y polémica.