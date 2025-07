Necesitamos reforzar esa posición, pero no hablo de rumores. En los siguientes días tendremos que definir cuál es el jugador que viene, no es comprar por comprar , argumenta en la preparación del partido amistoso ante el Leganés español, a celebrarse mañana en el estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Al momento de describir el perfil que busca en un refuerzo, el ex seleccionado nacional menciona a Ramsey, multicampeón internacional en Europa con el Arsenal y la Juventus. No viene por dinero. Se pudo quedar en Cardiff, pero está tomando el reto de venir para aportar en el desarrollo de los más jóvenes .

14 años sin títulos

Juárez no desconoce los 14 años sin un título de Liga que carga Pumas en la Liga Mx. Como lo hizo al ser presentado hace cuatro meses en el cargo, asume los resultados entregados hasta ahora en su gestión: cuatro triunfos, la misma cantidad de derrotas y tres empates, además de la eliminación en la ronda del play-in la campaña pasada. La exigencia de mejorar los números, sostiene, la comparten directivos y jugadores. Yo les pedí tener rivales de nivel europeo como el Leganés, por eso valoro el esfuerzo que hicieron , señala sobre el último encuentro de preparación de cara al comienzo del Apertura 2025.

Nunca he estado a prueba. Desde el primer día que llegué, me hice responsable de los resultados. Me despierto a las 5:30 de la mañana todos los días con la misma ilusión de preparar el entrenamiento, el trabajo, el armado del plantel; todos estamos en la misma sintonía. Si llegan más refuerzos, llegarán, no viene nadie a salvar nada. Si se añade gente para potenciarnos, mejor, pero no hay excusas. Las cosas son así en este club y no tenemos problema con eso. El equipo está bien, veremos después del domingo para qué estamos hechos .