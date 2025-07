Pablo Espinosa

Sábado 5 de julio de 2025

El nuevo disco de Brian Eno es una colaboración con la cantante y artista multidiscilinaria Beatie Wolfe y es un álbum doble, en paralelo: Luminal pertenece, según indican sus autores, al ámbito de la música de sueños (dream music), mientras Lateral es música espacial (space music), del espacio interior.

Ambos tomos completan una obra maestra donde poesía, emociones y sobre todo el milagro de convertir el vacío en material interminable de música, nos transportan a estados de conciencia bienaventurados.

Ambos discos los grabaron Beatie Wolfe y Brian Eno pausadamente, en coherencia con la naturaleza de la música que hicieron juntos: Luminal consiste en diez piezas que combinan elementos del rock tradicional con el género denominado dream pop, en la voz de Beatie y en la guitarra y los sintetizadores de Brian Eno, mientras Lateral consiste en una pieza de granito esculpido en ocho partes bajo el nombre seriado en números romanos, de Big Empty Country. Este segundo tomo rebasa el concepto ambient music que inventó Brian Eno y lo amplía ahora a la música del vacío, a partir del cual crea una hora de música fascinante.

El disco Luminal es lento, pausado, aereado. Sus títulos y las letras de las 10 canciones fueron escritas por Beatie Wolfe y cantadas por ella: Milky Sleep, My Lovely Days, Shhh, Suddenly, A Ceiling and a Lifeboat, And Live Again, Breath, son algunos de los títulos y en ningún momento hay referencias al carácter ominoso del vocablo que da título al disco. Por el contrario, es una música muy luminosa.

Beatie Wolfe suele enlazar ciencia y música y tecnología y enfoca siempre su música en el poder del sentir. Entre sus materiales destaca el poder terapéutico de las emociones positivas que ella utiliza para pacientes con problemas neurológicos.

La concentración en el sentir es el eje de estos dos discos. El sentir como concepto, como acto, como ejercicio y el sentir como sentimiento. El sentir genera poder, ese es el punto de partida de Beatie y Brian para estos discos.

Dice Brian Eno: sentir es el principio del pensamiento. Sentir es lo que hacemos antes de convertir cosas en lenguaje, en algo tangible, presumiblemente en pensamientos .

Como parte del proyecto de estos dos discos, Brian Eno y Beatie Wolfe crearon una serie radiofónica en la estación KCRW de Santa Mónica, con el título Feelling of the Day.

Cada segmento de esa serie introduce una palabra representando un sentimiento y esa palabra no tiene equivalente en el idioma inglés.

El principio del que parte para esta producción es el siguiente: el sentido de la música consiste en hacer nacer los sentimientos .

Agregan: hay muchas palabras hermosas en otras lenguas y en otras culturas que describen esos sentires. Esas palabras no existen en inglés .

Insisten: al dar nombre a un sentimiento, logramos de ese sentimiento algo que más tangible .

Para crear esta música, Beatie y Brian establecieron dos parámetros, usando lo que Eno describió como una fila espartana de instrumentos para quitar el ego del proceso.

Al principio trabajaron con un ukulele desafinado y un software de Playbox Native Instruments, luego añadieron varios juguetitos que compraron en una tienda de esas de todo por una libra.

Usaron también una guitarra eléctrica que Brian Eno compró hace 44 años y también recurrieron al famoso Oblique Strategies, que creó en 1975 Brian Eno con Peter Schmidt y consiste en una baraja de cartas con aforismos y dilemas que permitan crear ideas.

Beatie Wolfe y Brian Eno comenzaron su serie radiofónica Felling of the Day con el vocablo ailyak, palabra búlgara que describe el arte de hacer las cosas que nos gustan lentamente y así gozar más el proceso.

En esa serie radiofónica han incluido otras palabras, como dor, vocablo rumano que describe al mismo tiempo añoranza y pertenencia.