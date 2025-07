Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Sábado 5 de julio de 2025, p. 4

La Plaza de la Constitución será el escenario para la cuarta edición de Manifiesta, acción artística enfocada en el performance, que tendrá lugar hoy en el contexto de los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan, sin ser una actividad temática. Un total de 50 proyectos, entre los que se incluye video mapping, recibidos por medio de una convocatoria a voces , se ejecutarán de 11 a las 18 horas.

La iniciativa nació en 1993 como un manifiesto conceptual de la exposición inaugural del entonces llamado Ex Teresa Arte Alternativo que contó con obra de Helen Escobedo, Felipe Ehrenberg y Marcos Kurtycz. Se repitió en 1997 con la participación de 37 artistas, ya con una metodología de trabajo, en que nos salíamos del espacio para ocupar la parte exterior , señala Eloy Tarcisio (Ciudad de México, 1954), quien fue director del recinto adscrito al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de 1993 a 1995 y de 1996 a 1998. Para él, el arte no tendría que ser nada más para el público especializado que va y lo busca, sino que tendríamos que enfrentar el artista al público en general .

En 2023, Manifiesta III reunió a 70 artistas de varias disciplinas en una actividad en la calle Primo Verdad, donde se localiza el museo. “La experiencia de los 30 años de la fundación de Ex Teresa –ahora Ex Teresa Arte Actual– y de haber hecho un festival en la calle, frente al espacio, me dio una visión diferente del ejercicio artístico en que los artistas estuvieron trabajando al mismo tiempo, en un horario determinado, de tal manera que se convertían en público de sus propias obras. Ya no era sólo impactar al público ajeno al arte, sino también hacer un ejercicio de autoexperiencia”, precisa Eloy Tarcisio a La Jornada.

Se dio cuenta de que hacía falta un espacio que expresara la opinión del artista fuera del cubo blanco, del contexto artístico tradicional enmarcado en los museos, de las ferias, y se concentraba más bien en un público desde un punto de vista mercantil . La inquietud de algunos artistas respecto de qué iba a pasar con Manifiesta motivó a Tarcisio a emprender una cuarta edición. Además, los 700 años de la fundación de Tenochtitlan nos daba la oportunidad de tener el marco de otro tipo de experiencia estética .

–¿Por qué en el Zócalo?

–Porque están los cuatro poderes de la Federación, la Iglesia, y por allí transita una cantidad impresionante de personas. Que los artistas trabajen al mismo tiempo en un mismo lugar implica que los espectadores podrán circular de manera libre y encontrarse de forma manera fortuita con una experiencia estética.