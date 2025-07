▲ Giants, Peeking At The City, La Habana, Cuba, 2019. Foto Néstor Kim / cortesía del artista y de la galería

Continua fue la primera galería privada y extranjera en establecerse en Cuba, operando como un centro cultural. Ahora hay un proyecto de ley para legalizar la apertura de galerías privadas , explica Fiaschi. Su singularidad en la isla ha atraído a artistas y coleccionistas internacionales: “The Financial Times nos dedicó una página entera. ¡Nuestros colegas no lo podían creer!”, cuenta.

Durante la Bienal de Marrakech, Lorenzo Fiaschi y la curadora cubana Laura Salas asistieron al performance Tercer paraíso, de Michelangelo Pistoletto: un símbolo similar al del infinito, pero con tres círculos, donde el central representa la posibilidad de armonía entre opuestos. Impactada por la fuerza poética de la obra, Salas propuso recrearla en el mar, entre La Habana y Miami, como un gesto de reconciliación en un contexto marcado por el embargo. En una acción espontánea y no oficial, cientos de pescadores cubanos formaron con sus embarcaciones dicho símbolo. Al día siguiente, el 17 de diciembre del 2014, Barack Obama y Raúl Castro, presidentes de Estados Unidos y de Cuba, en ese orden, anunciaron el histórico restablecimiento de relaciones entre sus naciones. Ese signo −potente y profético− inspiró a los fundadores de la galería Continua a establecer una sede en La Habana, eligiendo, con ayuda del director de la Bienal, Jorge Fernández, un viejo cine en ruinas en el barrio chino, que restauraron incluso trayendo el techo desde Italia.

Este compromiso no sólo ha mejorado la visibilidad de los artistas de la isla, sino también sus condiciones de vida: Los hemos visto pasar de vivir y trabajar en cuartos de cuatro por cuatro metros a tener espacios dignos donde pueden vivir y crear con libertad .

Los coleccionistas internacionales se sienten atraídos por la originalidad y la fuerza expresiva del arte cubano, incluso antes de conocer su procedencia. Según Fiaschi, el arte cubano impresiona porque no es fácilmente clasificable: no responde a una estética uniforme o folclórica, sino que es profundamente heterogéneo e individual, con identidades fuertes y estilos muy personales.

El contexto de aislamiento geopolítico ha llevado a muchos creadores cubanos a desarrollar soluciones creativas con recursos limitados, generando obras ricas en ingenio y profundidad simbólica. Esta combinación de escasez material y riqueza conceptual fascina a un público que reconoce en estos trabajos una vocación verdaderamente universal.

Censura y libertad de expresión

Sobre la artista disidente Tania Bruguera, Fiaschi reconoce la importancia de la libertad de expresión, pero critica su enfoque. Se refiere a su solicitud de realizar la performance Tatlin’s Whisper (El susurro de Tatlin) en la Plaza de la Revolución, para el que invita a los cubanos a hablar libremente mediante un micrófono abierto −acción que realizó años antes en la Bienal de La Habana. En aquella ocasión, se le propuso realizarla en otro lugar, pero ella insistió, lo que la llevó a ser puesta bajo arresto domiciliario.

La misma acción en la Plaza de San Pedro en Italia, hablando contra el Papa, también tendría consecuencias legales , señala Fiaschi, quien califica la acción de provocadora y fuera de tiempo , especialmente en un momento en que Cuba y Estados Unidos comenzaban un proceso de diálogo.

Visión global y apertura

El enfoque de la galería Continua se basa en una visión a largo plazo y una apertura a la diversidad cultural. “Comenzamos a trabajar en India, Medio Oriente y China hace 20 años −en China fuimos la primera galería extranjera−, cuando todos se preguntaban qué hacíamos allí”. Todo parecía distante y difícil de comprender, pero estimulante: Eran especias culturales con las que sazonar nuestro plato demasiado eurocentrista .

Su meta: fusionar mundos distintos. Con el tiempo, estos recorridos han enriquecido su evolución. La misma visión los llevó a invertir en la feria de Dubái, anticipando dinámicas que hoy se reflejan en la recién anunciada organización de Art Basel en Doha.