▲ Ángela Peralta como Lucía de Lammermoor, retratada por Giovanni Battista Ganzini, cerca de 1865. Albúminas. Colección particular. La imagen forma parte del artículo Verde, blanco y encarnado: Los retratos de Ángela Peralta durante el Segundo Imperio Mexicano, de Gustavo Amézaga; luego, portada de la partitura Adiós a México, que forma parte de Álbum musical de 1938, cortesía del Cenidim

Ángela Peralta (1845-1883) fue utilizada en un entramado político en el siglo XIX para mostrar a Europa y al mundo que la joven nación que era México tenía un carácter civilizado, asegura la historiadora Áurea Maya, quien desde el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical (Cenidim), instancia de la Secretaría de Cultura federal, participa en abundar en el conocimiento documentado sobre esta destacada cantante, pianista y compositora.

De manera conjunta, la musicóloga de origen ruso Elena Kopylova trabaja en el rescate del Álbum musical, publicado en 1875, lo que impulsará que las piezas escritas por Peralta en el siglo XIX, interpretadas en raras ocasiones, se incorporen al repertorio de los conciertos en nuestro país.

A 180 años del nacimiento de la mujer de prodigiosa voz persisten mitos, datos falsos y falta de apreciación, además de que no se conoce la música que escribió para piano. Para conmemorar a la figura femenina se realizará el homenaje El ruiseñor de México: Ángela Peralta y su música, que hará sonar nuevamente en un concierto la música que escribió, y en una conferencia especialistas abordarán datos reveladores. Ambas actividades, con entrada gratuita, se realizarán hoy a las 18 horas en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Al comenzar a estudiar a Ángela Peralta me he encontrado con muchas sorpresas , dice Áurea Maya, quien trabaja actualmente en un libro que será publicado en meses próximos. Tal vez es uno de los personajes más golpeados por la historia y la musicología. No sólo en el siglo XIX y el XX, sino en el XXI, porque aún la acusan de muchas cosas .

Al indagar en archivos y documentos, por ejemplo, comprobó que no fue sirvienta, como muchos afirman. Existen historiadores que nunca se tomaron la molestia de corroborar. Claro, ella ha sido motivo de leyendas, mitos, de novelas históricas y obras de teatro donde se exalta su figura, pero también rasgos negativos de su personalidad .

En Polanco, un teatro al aire libre lleva su nombre. Igual ocurre en San Miguel de Allende, Guanajuato. También en Mazatlán, Sinaloa, el nombre de la cantante es el que identifica al teatro principal de la ciudad. Conocida como el ruiseñor mexicano , fue una figura de fama internacional, la primera cantante mexicana en actuar en el principal teatro europeo, La Scala, en Milán. Aunque hay poca documentación al respecto, la historiadora cuestiona cuántos profesionales del bel canto pueden decir eso.