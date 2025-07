Dentro del convenio suscrito por el oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia, Sergio Fontes Granados Oficial, en representación del presidente del Poder Judicial, Rafael Guerra Álvarez, Vélez resaltó la garantía de que no habrá represalias en contra de los paristas, tanto administrativas como económicas, y también a partir del lunes se establecerán mesas de trabajo para negociar las basificaciones y las condiciones en las áreas.

Aunque el acuerdo no fue signado por las representaciones de todas las sedes, Erika Ojeda, administrativa especial de juzgado civil, explicó que había un acuerdo previo de la mesa de representantes para levantar el paro con la firma de una mayoría de 50 más uno y lo suscribieron una docena de sedes, aunque cuatro se abstuvieron, como fue su caso, debido a que por el día y la hora no había condiciones para consultar a la base.

Sobre las primeras, refirió que hace cinco años que no se da un solo contrato de base, y aunque no se tiene un estimado del número de personas que pudieran entrar al programa, dijo que de 10 mil trabajadores unos 6 mil faltan no cuentan con la plaza definitiva.

El subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani Hneide, y el subsecretario de Concertación Política, Juan José García Ochoa, firmaron el acuerdo en representación del gobierno capitalino como garantes del cumplimento de los compromisos.