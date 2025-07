Ap, Reuters y Spuntik

Periódico La Jornada

Viernes 4 de julio de 2025, p. 22

Bogotá. Estados Unidos ordenó ayer retirar al encargado de negocios de su embajada en Bogotá, John T. McNamara, en protesta por declaraciones infundadas y reprensibles por parte del gobierno de Gustavo Petro, quien en respuesta también llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña. Lo anterior luego de que se reveló un presunto complot, liderado por el ex canciller Álvaro Ley­va, para tumbar al presidente colombiano con la mediación de Washington.

La portavoz del Departamento de Estado Tammy Bruce, informó que el secretario Marco Rubio retiró a MacNamara, quien era encargado de negocios desde febrero de manera interina, para realizar consultas urgentes tras declaraciones infundadas y reprochables de las más altas esferas del gobierno colombiano . Bruce también resaltó que pese a ello, consideran a Colombia como un socio estratégico en el hemisferio.

Aunque la portavoz no detalló a qué declaraciones específicas se refieren, la decisión coincide con los reclamos públicos que hizo Petro a la administración de Donald Trump por un supuesto plan para deponerlo impulsado por Álvaro Leyva, su ex canciller. El diario El Espectador reportó que Petro defendió la relación bilateral con Washington, aseguró que no cree que se trate de un golpe de Estado, y respondió directamente a los integrantes del Congreso estadunidense que lo llamaron narcoterrorista , al afirmar que ni narco ni terrorista: rebelde, como fue Bolívar .

El presidente también informó en X sobre los temas que le consultará al embajador García-Peña, incluidas preocupaciones ambientales, como la descarbonización de la economía y la revitalización de la selva amazónica y la del Chocó para absorber una parte significativa del dióxido de carbono atmosférico del planeta .

Añadió el desarrollo de una reforma del sistema financiero mundial, en cooperación con Washington, que permita canjes de deuda por acciones climáticas de hasta 25 billones de dólares.

También se abordará el combate al narcotráfico y sus finanzas internacionales, incluida la autodenominada Junta del Narcotráfico con sede en Dubái, a la que consideró “el mayor desafío actual de Latinoamérica sobre organizaciones criminales por ser un ‘sindicato multinacional que reúne a mafias albanesas, italianas, mexicanas, colombianas y del Cono Sur’”.