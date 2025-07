Periódico La Jornada

Viernes 4 de julio de 2025, p. 27

Estudiantes e instructores del Pilares Viaducto bloquearon los carriles laterales del Viaducto Río de la Piedad, a la altura del Eje 3 Francisco del Paso y Troncoso, debido a que desde hace dos meses no tiene luz y agua, por lo que no pueden cumplir con las clases. Los inconformes denunciaron que no se le ha dado mantenimiento al espacio desde su apertura.