Emir Olivares y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 3 de julio de 2025, p. 13

Con Mexicana de Aviación el objetivo es que vuele a costos más económicos y a lugares donde no llegan las líneas comerciales, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Lo anterior, matizó, sin que la empresa del Estado comprometa su rentabilidad y eficiencia.

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional, destacó que a diferencia de los regímenes neoliberales, para los gobiernos de la 4T es claro que el Estado puede tener empresas rentables ; por eso el ex presidente Andrés Manuel López Obrador rescató la aerolínea.

Si el Estado cuenta con compañías eficientes y solventes, le puede dar “al pueblo de México una opción que de otra manera no tendría.

Es muy importante que exista esta aerolínea que lleve a las y los mexicanos a lugares donde las líneas comerciales nunca van a llegar, o donde van a tener precios altísimos, porque como no es tan rentable la ruta, entonces no se va a poder.

Al retomar el hecho de que el martes pasado llegó a México el primero de 20 aviones Embraer E-195E2, comprados a Brasil y que operarán para Mexicana de Aviación, la jefadel Ejecutivo resaltó la importan-cia de tener la aerolínea, pese a los comentarios de sus adversarios.

“Hay una crítica feroz de toda la oposición, de todo el conservadurismo, de que ‘¿cómo es posible otra vez tener empresas del Estado? Que no van a tener ninguna rentabilidad, que nada más se van a recursos públicos’, porque durante todo el periodo neoliberal, pues se privatizó todo lo que pudieron. Lo que no se privatizó es porque hubo un movimiento social que lo evitó; si no, hubieran privatizado hasta las primarias públicas.”

Indicó que entre 2025 y 2027 llegarán de manera progresiva las 20 aeronaves adquiridas a la empre-sa brasileña.