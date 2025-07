Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 3 de julio de 2025, p. 10

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) por incumplimiento del Estado mexicano al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en relación con el acceso a la seguridad social para este sector, pues a más de dos años de la reforma a la Ley del Seguro Social para garantizar este derecho, son pocas las beneficiarias, alrededor de 2 por ciento.

En entrevista, Norma Palacios, secretaria general colegiada de ese gremio, expuso que se estima que en el país hay 2.5 millones de trabajadores del hogar; la mayoría son mujeres.

Aunque la legislación dice que la seguridad social es obligatoria, sabemos que el número de afiliadas no ha crecido; al contrario, ha disminuido, y esto trae consecuencias en aspectos de acceso a la atención a la salud o a la licencia por maternidad , entre otros derecho, dijo Palacios.

En el sindicato, ahondó, tenemos compañeras que son adultas mayores, que padecen enfermedades crónico degenerativas .

Palacios indicó que el problema es que la ley no tiene dientes , no se puede obligar a los empleadores porque no dice qué pasa con esas personas que no cumplen con esa responsabilidad ni tampoco hay garantías para defender los derechos de las trabajadoras.

Indefensión