Sputnik y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Jueves 3 de julio de 2025, p. 23

San Salvador. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, calificó ayer de política de la más barata la decisión de la Corte Suprema de Justicia de pedir a la Asamblea Legislativa que le quite su inmunidad a solicitud del fiscal general de la República, Carlo Díaz.

Era cuestión de tiempo para que la corte plena, vestidos con la toga de la institucionalidad, hiciera política de la más barata, enviándole la brasa caliente de la acusación absurda que se montó Carlo Díaz a la Asamblea Legislativa para que me levanten el fuero , afirmó el mandatario en su conferencia semanal, transmitida por las redes sociales de la presidencia.

La Corte votó antier por mayoría una solicitud de la Fiscalía General para levantar la inmunidad del presidente Chaves y permitir sea juzgado en un proceso penal por presuntos delitos de corrupción, por supuestamente presionar a una empresa a que le entregara 32 mil dólares a un amigo.

Es la primera vez en la historia del país que la Corte solicita al parlamento quitar el fuero a un presidente en ejercicio.

El mandatario agradeció a los siete magistrados que votaron contra la solicitud, frente a los 15 que votaron a favor, a quienes acusó de socavar más la credibilidad de la Corte.

Les molesta muchísimo que por primera vez en la historia de esta patria hay un presidente que no les debe favores, que no les guarda secretos y que no les permite hacer lo que les da la gana, cuando les da la gana y como les da la gana , enfatizó.

La acusación fue presentada el 7 de abril pasado por el fiscal general Díaz por supuestos usos irregulares de un crédito por 300 mil dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCEI) adjudicado en 2022 a la agencia RMC La Productora, del empresario Christian Bulgarelli, para una estrategia de comunicación y monitoreo para la casa presidencial.

Presión e inducción

Según los reportes de la prensa, el fiscal acusó a Chaves de presionar e inducir a que 32 mil dólares del contrato fueran destinado a su ex asesor de imagen y amigo Federico Cruz, quien supuestamente usó los fondos para comprar una casa.

Chaves recordó en la conferencia de prensa que Bulgarelli afirmó bajo juramento ante una comisión investigadora de la Asamblea Legislativa que el mandatario nunca le había hecho tal solicitud.

Dijo que nunca Rodrigo Cha­ves le dijo que le diera dinero a nadie y nunca tuvo que ver nada con ese contrato. Eso lo juró frente a los diputados , subrayó el mandatario.

El presidente señaló que el BCIE sancionó a Bulgarelli por fraude y colusión en una licitación que era de carácter privado y con fondos también privados.

Agregó que espera la decisión de la Asamblea Legislativa sobre su inmunidad, para la cual la Corte Suprema de Justicia no fijó plazo.

Por lo pronto, el Congreso costarricense suspendió ayer su sesión por falta de quórum, aunque sin mencionar las tensiones ante el pedido de la Corte Plena de que retire la inmunidad a Rodrigo Chaves.