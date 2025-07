Sputnik y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 3 de julio de 2025, p. 23

Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó ayer una denuncia penal ante la fiscalía contra el ex canciller Álvaro Leyva Durán por los delitos de conspiración, sedición, traición a la patria, injuria y calumnia, luego de las declaraciones en las que insinuó que el mandatario supuestamente enfrenta problemas de adicción.

El abogado del presidente colombiano, Alejandro Carranza, informó que la denuncia también está relacionada con los audios revelados por medios de comunicación, en los que Álvaro Leyva plantea la posibilidad de tumbar al gobierno, mediante la intervención de actores internacionales, incluido Estados Unidos.

Esto forma parte de una conspiración blanda. El derecho establece que el discurso político puede derivar en una ruptura del hilo constitucional y en conductas delictivas. Leyva, siendo ex canciller de este gobierno, no podía ir al extranjero a solicitar presión contra el presidente Petro para forzarlo a dejar su cargo , declaró Carranza al diario El Tiempo.

El defensor también rechazó las acusaciones de incapacidad y adicción que, según él, Leyva difundió sin sustento, para debilitar la legitimidad presidencial.

Estados Unidos no lo hizo, aunque hay que tener presente los señalamientos reiterados de algunos congresistas de ese país, diciendo que el presidente es adicto o está enfermo. ¿Qué pruebas tienen? , cuestionó Carranza, quien además aseguró que las declaraciones de Leyva buscan justificar un golpe desde el exterior.