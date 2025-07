Más allá de su mercancía, Trump ha empleado el poder de la presidencia para ganar agresivamente demandas legales y conseguir acuerdos financieros para resolver disputas. Durante su campaña demandó a CBS News y acusó al famoso programa 60 Minutes de haber editado de manera tramposa una entrevista con su contrincante, la entonces vicepresidenta Kamala Harris. A pesar de que los periodistas que se entrevistaron con ella presentaron pruebas de que no habían distorsionado la entrevista, esta semana la empresa matriz de CBS, Paramount Global, anunció que acordó pagar al Trump 16 millones de dólares para resolver la demanda. Expertos legales señalaron que CBS podría haber ganado la disputa civil en un tribunal, pero la empresa decidió negociar, ya que Paramount necesita aprobación del gobierno federal para una fusión con Disney.

Pero si uno no tiene millones para una cena, puede sentirse parte del movimiento comprando biblias Dios bendiga a América (59.99 dólares e incluye copias de la Constitución y la Declaración de Independencia), relojes de oro con su insignia, teléfonos celulares marca Trump y, por supuesto, una variedad de camisetas y gorras con la consigna oficial Make America Great Again , incluyendo una gorra que dice Trump 2028 , sugiriendo que tal vez está contemplando violar la Constitución y lanzarse por un tercer periodo en la Casa Blanca.

La manera tan explícita de vender acceso al presidente dejó asombrados a muchos. La gente está pagando para reunirse con Trump y él es el regulador en jefe. Es doblemente corrupto. No creo que se haya visto algo parecido en la historia de Estados Unidos , declaró a The Guardian el profesor de leyes Richard Briffault, experto en ética gubernamental en la Universidad de Columbia.

Pero hasta para eso hay un producto Trump. Las fragancias Trump están aquí , anunció el presidente en su red social, que se ha vuelto lectura obligada para todo periodista, político, fanático y observador del mandatario. Consigue una botella, y no olvides adquirir otras para tus seres queridos . El perfume Victory 45-47 para mujeres cuesta 249 dólares, lo mismo que la colonia Victory 45-47 para hombres. Seguramente todo político y empresario que busca favores del gobierno sabe ahora qué aroma necesita emanar.

Si Paramount cede ante Donald Trump por necesitar la aprobación de su gobierno para una fusión de miles de millones, esto podría ser considerado un soborno evidente , denunció la senadora demócrata federal Elizabeth Warren, quien llamó a investigar el asunto.

De pérdidas enormes a proyectos globales

Simpatizantes del presidente entrevistados por La Jornada argumentan que todos estos negocios sólo ofrecen más pruebas de la habilidad de Trump como empresario, y el hecho de que ningún otro presidente haya hecho tantos negocios abiertamente demuestra que es un tipo extraordinario .

Sin embargo, el miércoles The New York Times ofreció otra explicación: antes de ganar la primara republicana para coronarse como candidato presidencial por segunda ocasión, Trump estaba al borde de una crisis financiera, con pérdidas enormes en sus negocios. Gran parte del imperio Trump ha dejado de rendir ganancias. Hay una sola tienda abierta en los cinco pisos de espacios comerciales en la Torre Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York, el edificio desde donde manejaba sus empresas. Una cuarta parte de su edificio de oficinas en Wall Street ha estado desocupado durante más de un año, y el espacio para comercios en su torre de 92 pisos en Chicago también está vacío.

Al informar sobre los problemas empresariales del magnate, el Times sugirió que Trump estaba interesado en regresar a la Casa Blanca no sólo por el poder, sino por una necesidad de acceder a dinero fácil a fin de mantener intacto su imperio .

Documentos privados que el rotativo obtuvo al revisar casos judiciales indican que los hoteles, campos de golf y otras inversiones estaban generando cada vez menos dinero.

En cambio, la riqueza de Trump ahora se ha construido sobre la monetización del nombre de la familia de nuevas maneras, y de manera intencional o no, la oficina de la presidencia , reportó el Times. Es una iniciativa que busca cheques multimillonarios de desarrolladores de bienes raíces, de criptomonedas y de empresas de redes sociales administradas por terceros .

Después de ganar la primaria republicana, el dinero empezó a fluir de nuevo a sus cuentas bancarias , al igual que a las de sus negocios y su familia. Para junio de este año, los reportes financieros entregados por el presidente registraban que sus ingresos el año pasado sumaron por lo menos 630 millones de dólares.