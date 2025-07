Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 3 de julio de 2025, p. 5

Serafín Aponte, coreógrafo, bailarín y docente de danza contemporánea, destaca en el panorama dancístico mexicano por su enfoque en el aspecto social y por llevar al escenario el tema de la herencia afromexicana.

Mi historia en la danza no ha sido lineal. He transitado de manera camaleónica, cambiado y transmutado en busca de nuevas identidades para seguir mi recorrido , comparte el creador, quien hoy celebra el 25 aniversario de su compañía, con el espectáculo Cositas y Loas en el Teatro Varsovia.

La Compañía Serafín Aponte Danza surgió en 2000 con el estreno de una obra multimedia y performativa titulada Lia, que se presentó en el Foro Experimental del Centro Nacional de las Artes.

El maestro, originario del estado de Guerrero y con una trayectoria de más de 40 años, comenta a La Jornada que su agrupación ha sido una plataforma que le permite crear y abordar aspectos sociales sin descuidar la parte artística.

“El aspecto fundamental en el que se basa mi trabajo tiene que ver con las problemáticas que vive la sociedad. Creo que soy el único coreógrafo en México que hace danza contemporánea sobre la afrodescendencia y esto ha generado la necesidad de darle visibilidad a esa identidad que no fue reconocida sino hasta 2019.

Esto también me ha llevado a realizar cierto activismo al crear mis obras porque trato de que plasmen ese aspecto, claro que siempre está la cuestión de la identidad, de lo que consideramos también ser mexicano, algunos valores, principios o costumbres que tenemos.

Aponte añadió que a la par de este activismo, ha creado piezas experimentales sobre el uso del espacio, la vinculación con la poesía y las artes plásticas, inspirándose también en otros creadores. Mis obras también son de carácter intimista y nacen de mi poética , agregó.

El coreógrafo, quien fue miembro fundador de Barro Rojo Arte Escénico en 1982, comentó que su compañía también le ha permitido generar piezas con distintos elencos y hasta hoy cuenta con más de 60 creaciones, como Túnel de luz que realizó en homenaje a su madre tras su fallecimiento.

Infinidad de colaboraciones

Me siento afortunado porque he tenido infinidad de colaboradores artistas con gran talento, desde creadores escénicos, músicos, diseñadores de iluminación, vestuario, video y escenografía. Donde he encontrado que, cuando viene el mar de fondo, la tormenta o el huracán, me han inspirado a sacar fuerzas y esperanzas para sobrevivir en esta incierta y también difícil labor de hacer danza. A todos les agradezco su solidaridad, fraternidad y apoyo en este proyecto , comentó.

Gracias a esas alianzas, la compañía Serafín Aponte Danza celebra sus 25 años con una función especial en el Teatro Varsovia hoy a las 20 horas, con la participación de los coreógrafos Joel Valentin Martínez y Luis Eduardo Reséndiz.

Me hace muy feliz celebrar con la obra de dos colegas porque la danza actual se sostiene a través de la solidaridad y, en México, de la fraternidad y de la colaboración porque las condiciones no son del todo favorables para seguir trabajando. Siempre busco espacios que me permitan salir adelante y estos 25 años de Serafín Aponte Danza me han llevado a reinventarme constantemente porque muchas veces no he contado con los apoyos de las instituciones.

Homenaje a Los Ángeles

En el Teatro Varsovia (Varsovia 9, colonia Cuauhtémoc), el coreógrafo Joel Valentín Martínez presentará su pieza Cositas, un homenaje a la ciudad de Los Ángeles, a esa urbe vibrante con distintas identidades y culturas como la mexicana y la chicana. También se interpretará el solo Polvo, inspirado en los braceros que deben migrar a otro país.

“El coreógrafo Luis Eduardo Resendiz que ha colaborado conmigo desde hace cuatro años, presentará una pieza que le pedí que repusiera porque tiene que ver con el tema de la afrodescendencia y, en este caso, él se inspiró en unos personajes que se llaman Loas y existen en la cultura haitiana, son esos espíritus de la tierra que hacen el bien y generan un espacio donde los hombres pueden encontrar un acto profundo de fe y espiritualidad. Él lo aborda desde su lenguaje, desde movimientos afro y técnicas modernas contemporáneas”, explicó Serafín Aponte.