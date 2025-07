Hermann Bellinghausen

Jueves 3 de julio de 2025, p. 3

En un mundo actual donde gobiernan sujetos delirantes y peligrosos, tenemos aquí un rey loco y solitario que escucha voces, lo que no significa que las entienda. Pariente paródico de Hamlet, Segismundo y el Ubú de Alfred Jarry, termina barrido por la tempestuosa irrupción de un Próspero que germina dentro de él, rodeado por un elenco circense y marinero que remite al más poético de los dramas shakesperianos, y lo dejan sumido en un estupor de recuerdos futuros.

Abren la acción musical, más que ópera, los sonidos y murmullos de un ajetreo que rodea al rey del cuento de Ítalo Calvino: Soñé con un teatro, otro teatro,/hay otro teatro, además de mi teatro,/un teatro no mío/que conozco, que recuerdo,/es decir, recuerdo haber olvidado sólo éste./Un teatro donde canta un yo que no conozco./Canta la música que no recuerdo/y que ahora quisiera cantar pero no recuerdo (Versión española de José Luis Roviaro).

El rey se extravía en un río de voces que ensayan el drama isabelino. Residen fuera de su mente, pero él no lo sabe. En la mezcolanza de realidad y teatro, vida y sueño, él habrá de disolverse. Suplica a los fantasmas que lo asedian le muestren el camino y ve venir, como Shakespeare, al ejército de nubes que acarrean la traición, el exilio, los diálogos con el mudo Ariel, con su esposa liberada y las discusiones de Próspero y su doble con el director de escena.

En su mente los sonidos navegan buscando el puerto. Hay un coro rotundo que, sin embargo, balbucea cuando la tempestad lo ahuyenta. Próspero se encarama en una pantomima de la memoria. Sabe o alucina que hay una conspiración en su contra, pero a la José Alfredo Jiménez sigue siendo el rey en un teatro de silencios donde la voz ilumina la oscuridad, pero no su cordura.

Antes de morir, Próspero canta: Hay una voz escondida entre las voces;/escondida en el silencio, en el reverso,/en el fondo, en el fondo del lienzo,/en el jardín nocturno, en el bosque, en el lago,/en el reflejo del agua, entre las hojas del revés,/al revés de los sonidos en la sombra,/la oscuridad iluminada por la voz la sombra/donde el recuerdo no llega, el no recuerdo/es un lago frío y negro, la memoria custodia/en silencioso recuerdo la promesa del futuro . Un futuro donde él no está.

Circo, maroma y ópera, ¿teatro total? No pocos riesgos se toma la Compañía Nacional de Ópera del Inbal al montar Un re in ascolto del compositor italiano Luciano Berio. Siempre se disfruta cuando Bellas Artes libra las telarañas de la rutina y se anima a la ópera moderna, aunque sea tantito. Y lo hace con creatividad escénica. Un buen reto a los intérpretes y los responsables del montaje. Y nuevamente es de agradecer la eficacia de la orquesta, de seguro divertida al fondo del foso.

Con Un rey escucha (o a la escucha ), Berio volvía a colaborar con su antiguo cómplice Ítalo Calvino para montar un continuo dramático con base en citas, referencias y ecos: La Tempestad, de William Shakespeare, versos de El mar y el espejo, de W.H. Auden, y pasajes calvinianos que tocan a los sentidos, aprovechando la noción intertextual de su amigo Umberto Eco y conversando con el Roland Barthes de El acto de escuchar. Se canta sobre la voz y sus silencios, y de manera simbólica, del poder. Otro rey que desea gobernar el flujo de los ríos. Mas éste es un rey abandonado.

Como pocos, Berio (1925-2003) se comió el siglo XX de un solo bocado, no le dejó intacto ningún camino sonoro. De la canción popular italiana a los alambiques electrónicos y las rutas del serialismo vivo, de la ópera más o menos tradicional y el seco sprechstimme a la suavidad, la expresividad y la lujuria de Cathy Berberian, una de las voces más radiantes de la era vanguardista, musa y género en sí misma, ilimitado instrumento de Berio (fue su primera mujer, durante 14 fructíferos años). A ella se referiría Steely Dan en Countdown to Ecstasy: “Even Cathy Berberian knows/There's one roulade she can't sing”.