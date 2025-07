Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Jueves 3 de julio de 2025, p. 30

José Luis Franco fue una persona que salió de la calle desde muy joven. La calistenia en parques públicos y la danza aérea le ayudaron a su desarrollo personal. De a poco fue ubicado y reconocido por los vecinos del barrio donde vivió: San Juan de Aragón Cuarta Sección. Quienes lo recuerdan dicen que era tranquilo y tuvo un desenlace trisate por un desbordamiento de emociones.

El martes fue abatido por un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras permanecer atrincherado dentro del Instituto de Asistencia Privada Leonardo Murialdo, de la avenida 606, durante dos horas, cuando acudió a exigir el pago por presuntamente haber acoplado un gimnasio de crossfit, donde impartía clases de danza aérea.

Pocas personas se atrevieron a hablar de él, a pesar de que lo ubicaban de años atrás. Algunos contaron que dejó de dar clases porque se le responsabilizó de acoso; sin embargo, otros refirieron que eso fue falso, que en realidad ocurrió un conflicto con el instructor de crossfit.

César, a quien secuestró, quería únicamente que el gimnasio se usara para sus clases, por lo que se quejó con la administración de la iglesia San Jorge Mártir, dueña del predio que alberga el centro comunitario, un restaurante, panadería y dispensario médico. El poder de convocatoria que tenía la danza aérea era más grande que el crossfit, lo que empeoró la relación entre ellos.

Cuando mis hijos tomaban clases ahí la verdad es que tenía muchos alumnos y alumnas, y en algún momento hubo tanta rencilla de por qué a él (Luis) le cobraban menos por el espacio, entonces el párroco se enoja y a los dos les pone una cuota fija. Según lo que yo me enteré, por un chisme, decían que acosaba a las chamacas, a mí me consta que no, era muy profesional , contó el padre de dos ex alumnos.

Lo están dejando como villano, lo orillaron , fueron palabras que usó el señor, pues una vez que José Luis fue despedido intentó dar clases de danza aérea metros adelante, pero no tuvo la misma suerte.

El miedo hizo que se atrincherara , refirió un profesor de educación física que presenció los hechos y mencionó que vio cuando José Luis salía del instituto, pero ya estaba rodeado por la policía, así que no tuvo de otra que correr adentro.