Así, a la medianoche del lunes, cuando únicamente faltaban tres oradores para someter a votación en lo general la reforma, la diputada Lilia Aguilar Gil provocó desde la tribuna: hay un concurso en la oposición. Les aseguro que hay una quiniela para ver quién dice la mayor estupidez. Y va ganando el PAN, pero no hay que perder la fe en que el PRI puede remontar .

Luego, desde su curul, el coordinador priísta Rubén Moreira llamó malandrín al ex presidente Andrés Manuel López Obrador. En respuesta, su contraparte de Morena, Ricardo Monreal, pidió el uso de la tribuna. Ahí reconoció el pacto de no agresión, pero señaló que a su bancada no le preocupaba el tono, sino la degradación del nivel del debate y la presencia de ofensas. Llamó a recuperar la civilidad parlamentaria: para Morena y algunos compañeros aliados, López Obrador fue el mejor presidente de México , insistió.

A su vez, Reginaldo Sandoval cuestionó el manejo económico y la deuda pública durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Moreira también subió a tribuna. Llamó a recuperar el respeto, pero advirtió: así como Morena tiene orgullo por quien fue su presidente, exigimos respeto a quienes han sido presidentes de otro signo político. Si atacan a los priístas, responderemos en el mismo tono .

El coordinador del PAN, Elías Lixa, coincidió: el respeto a los ex presidentes debe ser para todos, no solo para algunos. Porque cuando se ofende a unos, se invita a hablar sin tapujos de los otros .

El coordinador del PVEM, Carlos Puente, pidió: que no nos gane la provocación , y por Movimiento Ciudadano, Tecutli Gómez señaló que fue el PT el que rompió el acuerdo, y no es la primera vez .

A las 2:30 de la mañana, la reforma fue aprobada con 302 votos a favor (Morena, PT y PVEM) y 113 en contra (de la oposición), y se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.