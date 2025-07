M

ientras la cotización del dólar se desploma a niveles no vistos en más de medio siglo y la economía estadunidense se zarandea, el enfermo que habita la Casa Blanca presume su cada vez más patente adicción al sadismo, especialmente cuando se trata de asuntos migratorios (siempre que en ellos no aparezcan involucradas personas provenientes de naciones civilizadas ). Ayer Donald Trump inauguró el denominado Alcatraz Alligator, un nuevo centro de detención de inmigrantes indocumentados –construido al vapor– con antecedentes criminales localizado en la zona de humedales de Everglades, en el sur de Florida, en el que podrá recluir hasta 5 mil violadores de la ley en condiciones de campo de concentración.

Él mismo puede ser uno de los primeros inquilinos del nuevo campo de concentración disfrazado de centro de detención, no sólo por ser un delincuente (declarado culpable de 34 delitos, de acuerdo con la sentencia de un jurado de Nueva York), sino por ser descendiente de migrantes alemanes y escoceses, al igual que su esposa Melania y sus padres, nacidos en la ex Yugoslavia que, bien a bien no se sabe, aunque es imaginable, cómo rápidamente obtuvieron la nacionalidad estadunidense. Entonces, si Trump fuera congruente, de la mano de su cónyuge entraría por su propio pie al Alcatraz de los caimanes y ocuparía la celda número uno.