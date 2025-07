no de los sorprendentes cisnes negros de la guerra de los 12 días de Israel/Estados Unidos contra Irán –la primera guerra global de desinformación, repleta de mendacidades y engaños– fue la parusía de Pakistán, potencia mediana nuclear, en apoyo al país persa para contrarrestar la opción Sansón de Netanyahu y su ministro de seguridad (sic) nacional, Itamar Ben Gvir.

¿Se posiciona China en el corazón del golfo Pérsico mediante su conectividad con la nueva alianza de Irán y Pakistán?

China y Pakistán forman parte de la rama terrestre de la ruta de la seda con el corredor geoeconómico CPEC (bit.ly/40smS04).

En medio de la guerra de los 12 días asombró que Trump haya invitado a comer en la Casa Blanca al Gral. Mousavi, flamante mariscal de campo paquistaní que cimbró la región desde el golfo Pérsico hasta el océano Índico y en cuya agenda reseteada brillaron los temas incandescentes de Irán y la reciente escaramuza con India (bit.ly/4l7aX0d).

Durante su visita de cinco días a Estados Unidos, el Gral. Mousavi se dio el lujo de promover la candidatura de Trump a su anhelado Premio Nobel de la Paz, horas antes de bombardear las plantas nucleares de Irán en apoyo de Israel (bit.ly/4l7leJO), pese a la ominosa advertencia sincrónica de Khawaja Asif, ministro de Defensa de Pakistán, sobre las catastróficas consecuencias de desbordamiento metastático por la agresión de Israel: “El mundo debería ser cauteloso y preocupado por las armas atómicas de Israel, que no se adhieren a ninguna de las regulaciones internacionales ni al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y no han firmado ningún otro acuerdo vinculante (bit.ly/4esC9E5)”. Asif agregó que ahora Israel agrede Yemen, Irán y Palestina .

Pakistán ya pasó de cisne negro a rinoceronte gris .

