ste 4 de julio –Día de la Independencia de Estados Unidos– probablemente será distinto al de otros años. No sólo habrá celebraciones con luces de bengala, brindis y reuniones patrióticas; se están organizando protestas en muchas ciudades contra las políticas del presidente Trump, en especial la económica, la fiscal y la migratoria. Será mayor, según los promotores, a la del 14 de junio, la de No Kings, que podría traducirse como no queremos reyes . Fue el día del cumpleaños número 79 de Trump y se lo estropearon. Lo acusan de asumir facultades por encima de la Constitución y tratar de convertirse en un rey. En ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Chicago hubo marchas tumultuosas. Veremos qué pasa el próximo viernes.

AMLO, a siete años del triunfo

Ayer, 1º de julio, se cumplieron siete años del triunfo electoral del presidente López Obrador. Sigue encendiendo lumbre en la discusión pública. Podrá debatirse si la refinería de Dos Bocas costó mucho dinero, si hubiera sido mejor continuar la construcción del aeropuerto de Texcoco en vez del AIFA, si el Tren Maya es un elefante blanco, si fracasó su política de abrazos, no balazos , etcétera, pero lo que está fuera de debate es que desarmó el andamiaje de 70 años de gobiernos del PRI y el PAN y condujo al poder a su movimiento político, Morena y la 4T. Fue un cisma. El cambio que produjo es lo que, cuando transcurra mucho tiempo y se apaciguen las pasiones, quedará en las páginas de la historia de México. También es memorable la vía democrática y laboriosa que utilizó: fue juntando voto por voto de los ciudadanos de toda la república hasta reunir más de 30 millones. La oposición todavía no se repone, el PRD perdió el registro y probablemente también lo perderá el PRI en las próximas elecciones.

Presidenta de los migrantes

El subsidio de uno por ciento que la presidenta Sheinbaum prometió a los paisanos para compensar el uno por ciento que tendrán que pagar al gobierno de Estados Unidos por enviar dólares a México es, sobre todo, un gesto de solidaridad. Uno por ciento de un giro de 300 dólares equivale a sólo 3 dólares, o 60 pesos, y se diluye en la comisión que cobra la empresa de remesas y las fluctuaciones del tipo de cambio. Además, sólo recibirán el subsidio los indocumentados, ya que se impondría a las remesas en dinero en efectivo, cheque de caja o cualquier otro instrumento físico similar, pero las transferencias electrónicas, tarjetas de débito y crédito quedaron exentas.