Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de julio de 2025, p. 22

Madrid. La vocera del gobierno español, la socialista Pilar Alegría, reconoció ayer que fue desgarradora , decepcionante y dolorosa la imagen de Santos Cerdán entrando a la cárcel de alta seguridad de Soto del Real por presuntos delitos de corrupción, organización criminal, cohecho y nepotismo.

Si algo hemos demostrado desde el primer momento es que ante la corrupción, absoluta contundencia , indicó Alegría, también secretaria de Educación, durante una conferencia de prensa en que ratificó que no contemplan un adelanto electoral ni la dimisión del presidente, el socialista Pedro Sánchez.

En la trama de corrupción también estarían involucrados el ex dirigente socialista José Luis Ábalos, quien fue ministro de Transportes, ex secretario de Organización del partido y ex mano derecha de Sánchez, así como su asesor personal, Koldo García.

Pese a que hace dos semanas todavía era secretario Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Cerdán pasó su primera noche en prisión tras provocar la peor crisis política desde el presidente asumió hace siete años, tras una investidura en que prometió luchar contra la corrupción, que entonces estaba infestada en el gobierno del derechista Mariano Rajoy.