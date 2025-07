Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de julio de 2025, p. 22

Moscú. Millones de trabajadores inmigrantes en Rusia, y también cualquier residente extranjero que no tenga pasaporte diplomático, pueden quedar marginados al no poder acceder a su teléfono celular a partir de este 1º de julio, fecha en que las autoridades rusas comenzaron a bloquear los números de los ciudadanos de otros países que no proporcionaron sus datos biométricos.

No se trata sólo de estar virtualmente incomunicado: tener celular en Rusia es obligatorio para abrir una cuenta bancaria e infinidad de gestiones, incluidos servicios básicos, como el seguro médico o la escuela de los hijos.

Quien no lo haya hecho hasta este martes –según cifras oficiales, ya cumplieron el requisito poco más de 2 millones de extranjeros– se quedará sin telefonía móvil; tampoco podrá acceder a Internet. Antes de que se le cancelen todos los servicios ligados a su número de celular, tendrá 30 días para cumplir el engorroso trámite burocrático.

El primer paso es solicitar un número de la seguridad social de Rusia (SNILS), para lo cual requiere presentar una traducción de su pasaporte, legalizada por notario. Así podrá darse de alta en Gosuslugui, la plataforma online del gobierno ruso y, cumplidas las dos condiciones, podrá abrir una cuenta bancaria que estará ligada a su celular.

Luego debe conseguir cita en una sucursal bancaria habilitada para registrar los datos biométricos: fotografía del solicitante, huellas dactilares y grabación de voz. Esto resulta hasta cierto punto redundante para cualquier persona que haya entrado a Rusia después del 1º de diciembre del año pasado cuando, en los aeropuertos y en los cruces fronterizos terrestres se volvió obligatorio tomar la foto y las huellas dactilares de todo extranjero, salvo los diplomáticos y menores de edad.