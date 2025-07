Ap y Reuters

Dubái. Irán reconoció ayer que sus instalaciones nucleares de Fordo, Isfahán y Natanz fueron seriamente dañadas , por los bombardeos de Estados Unidos del pasado 23 de junio, y no descartó la posibilidad de reanudar conversaciones con Washington sobre su programa nuclear.

La portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, dijo que no se ha anunciado una fecha (para las conversaciones con Estados Unidos), y probablemente no sea muy pronto, ya que no se ha tomado una decisión en este campo .

Imágenes satelitales de Planet Labs PBC, analizadas por Ap, mostraron a funcionarios iraníes en Fordo el lunes, probablemente examinando el daño causado por las bombas perforadoras de búnkeres estadunidenses (GBU-57). Se podían ver camiones, así como al menos una grúa y una excavadora en los túneles del sitio.

Es probable que los túneles hayan sido rellenados antes de los ataques para proteger la instalación. La presencia de camiones antes de la embestida ha planteado preguntas sobre si se retiró uranio enriquecido o centrifugadoras, algo que las autoridades iraníes han asegurado. Incluso antes de los bombardeos, el Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió que sus inspectores perdieron la continuidad de conocimiento del programa nuclear de Teherán, lo que significa que el material podría estar en sitios no declarados.