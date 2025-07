Constituida por el vocalista y guitarrista jamaiquino apodado como Booby Vylan y por su compañero, el baterista y programador Bobbie Vylan, los cuales ocultan sus identidades para resistir a lo que ellos califican como un estado de vigilancia , aseguraron en la misiva que nosotros, al igual que quienes estuvieron en la mira antes que nosotros, no somos la noticia. Somos una distracción, y cualquier sanción que recibamos será una distracción .

Por medio de un comunicado, los originarios de Ipswich, Inglaterra, que mezclan rap, punk y hip-hop, a los que por cierto el gobierno de Estados Unidos anunció el lunes no permitirá entrar a su país, dijeron: No estamos a favor de la muerte de judíos, árabes ni de ninguna otra raza o grupo de personas. Estamos a favor del desmantelamiento de la violenta maquinaria militar que ha destruido gran parte de Gaza. Hoy día, mucha gente creería que una banda de punk es la amenaza número uno para la paz mundial. La semana pasada fue un grupo de presión palestino, la semana anterior fue otra banda .

La banda Bob Vylan, dúo conocido como The Bobs, respondió este martes a la condena que les hizo el gobierno británico, cuya policía los investiga por sus dichos en el festival de Glastonbury de Palestina libre , y muerte, muerte a las IDF (siglas en inglés para las Fuerzas de Defensa de Israel) .

▲ El dúo mezcla rap, punk y hip-hop con críticas al racismo, la homofobia y la división de clases. Foto Facebook de Bob Vylan

Y lanzaron las preguntas: “¿El gobierno no quiere que preguntemos por qué guardan silencio ante esta atrocidad?, ¿Preguntar por qué no hacen más para detener la matanza? ,¿Para alimentar a los hambrientos? Cuanto más tiempo hablan de Bob Vylan, menos tiempo dedican a responder por su inacción criminal. Nos están atacando por alzar la voz. No somos los primeros ni seremos los últimos, y si te preocupa la santidad de la vida humana y la libertad de expresión, te instamos a que también alces la voz.”

Recordemos que en su rola Hunger Gamer, el dúo crítica a la represión y brutalidad policiaca en contra de la comunidad afroestadunidense y de todo el mundo, y en otra destacada, He’s a man, aborda la supuesta supremacía del hombre blanco, denunciando la desigualdad racial.