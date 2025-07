Blanca, quien se dedica a vender fajas, se definió como tepiteña de corazón, amante del baile y de la salsa, opinó: Si me dan espacio voy a bailar, a eso vine ; además agregó: Aunque La Changa es la academia a mí me gusta más el Sonorámico, porque su fundador Raúl López es un gran conocedor de música y trae muchas cosas nuevas .

Mientras las parejas lustraban el asfalto, La Changa envió saludos a a Garrincha, el mejor bailador de Tepito”, se escuchó entre el público un barullo general. Una de las parejas destacadas en pista de baile estuvo conformada por Luis y Marcos, a quienes les hicieron ruedita. Pedro, comerciante en la calle Aztecas, dijo: El baile en Tepito nunca importó si las parejas eran de mujer y hombre, mujer y mujer u hombre con hombre, eso fue una de las características de tolerancia desde hace mucho tiempo, no tuvimos que esperarnos a que la sociedad aceptara ver a parejas del mismo sexo bailando juntas. Incluso hay quienes que se rifan bailando con dos .

▲ Por unas horas, los tepiteños se olvidaron de la violencia que prevalece en el barrio para que no sólo se hable de eso; aquí estamos los mejores bailarines . Foto Jorge Ángel Pablo García

El barrio es más que guerra

Tepito Ring Cloroformo, uno de los grupos que unen el boxeo con el baile, se hizo presente vistiendo luminosas playeras con el rostro de Héctor Lavoe y el nombre de su gimnasio, mostraron su solvente condición física y bailaron a lo ancho del Eje 1.

También el público entonó el grito de más baile menos violencia, más baile sin violencia , al momento que desde la cabina de sonido mencionó: Y vamos a tomar todos los barrios de las 16 alcaldías .

En su discurso, la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis Mor, dijo: Quisimos tomar la calle con los clubes de baile y los mejores sonideros y sonideras de la ciudad, para realizar un encuentro masivo para bailar juntos y juntas la música de Héctor Lavoe”.

La funcionaria aprovechó para echar una porra para Tepito y mencionar que este evento se organizó para generar una agenda cultural colectivamente. Reciban un abrazo de la jefa de gobierno, Clara Brugada, y un abrazo de toda la Secretaría de Cultura, que ya saben, es suya. Amigos y amigas que continúe el baile que a eso venimos . El Sonido La Changa continuó deleitando al público, la salsa, el sonido y la memoria colectiva se unieron como un acto de resistencia y orgullo popular.

Por unas horas los tepiteños se olvidaron de la violencia que prevalece en el barrio, como lo comenta Saúl, comerciante de la calle Del Carmen: “Está chido que se organice esto, porque nosotros ya no podemos organizar nada. El barrio es más que la guerra entre La Unión Tepito y La Antiunión. Ojalá y no sea sólo este baile y ya, estaría chido que el gobierno organizara más tocadas para que no sólo se hable de la violencia en las noticias sino para que vean que aquí estamos los mejores bailarines de todo México”.

Saúl compartió: Cuando mis mayores me cuentan historias de los grandes boxeadores de Tepito y de todo lo que se ha escrito del barrio, yo sueño con que regrese esa época y no sea únicamente un recuerdo nostálgico. Eso estaría chido .

Cuando la penumbra comenzó a turnar a la luz, el baile estaba en plenitud. Nada pudo empañar la felicidad de los tepiteños, quienes en parejas, en triadas, en grupo o en solitario impusieron su baile a lo largo de casi dos kilómetros sobre la enorme y candente pista de asfalto.