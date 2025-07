Este galardón que me entregará la Academia, en ceremonia en Puerto Vallarta, significa la culminación de mi carrera porque ya no pueden darme más nada y, a estas alturas de mi vida, que me lo hayan otorgado me hizo sentir la reina del mundo , expresó Andere, de 86 años, quien recordó algunos de los tantos premios que ha recibido al transcurrir de las décadas, así como el agradecimiento que tiene por el apoyo de Luis de Llano Palmer y Ernesto Alonso.

▲ La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dará el premio en Puerto Vallarta, Jalisco, este 20 de septiembre. Foto cortesía de la actriz

Figura imprescindible en el ámbito artístico, Andere puntualizó: Nunca había recibido un Ariel por muchas razones, entre ellas, porque no tuve la oportunidad de trabajar con directores valiosos y talentosos como Arturo Ripstein, Jaime Humberto Hermosillo, Jorge Fons y Paul Leduc, entre otros realizadores.

En esa época, prosiguió, a quienes trabajábamos en televisión no nos reconocían para hacerlo en cine; en cambio ahora es otra cosa, se puede incursionar en diversos formatos como telenovelas, series y mil cosas. Ahora no hacen diferencia, pero antes sí; no me llamaban mucho, además porque no daba el tipo para las producciones fílmicas que entonces se hacían .

Con la cinta Yesenia, la actriz obtuvo gran éxito, además de que trascendió fronteras hasta llegar a Rusia y China, nación asiática a donde ha sido invitada en cinco ocasiones, entre ellas como jurado en cine; en cambio al país más grande del mundo no pudo ir porque entonces tenía mucho trabajo .

Sobre el arte escénico, enfatizó su amor por el teatro, el cual es lo máximo; la televisión nos da popularidad, pero el teatro es prestigio .

En este sentido, su consejo a las nuevas generaciones de actores es que hagan de todo, que incursionen en todos los formatos, pero que nunca dejen de hacer teatro .

A la pregunta sobre si no hubiera sido actriz, qué otra profesión habría elegido, Andere respondió que le hubiera gustado ser pintora o escritora , pero desde chiquita, como a los cinco años se le fue develando el gusto por las artes, pues su nana, Lupita, me llevaba por las tardes a las funciones de cine y me echaba dos o tres película,s que hasta mi mamá me preguntaba por qué tenía los ojos tan rojos. Yo quería ser como María Antonieta Pons, Ninón Sevilla, Libertad Lamarque, Marga López o Silvia Pinal , menciona.

Sobre su hija, la también actriz y cantante Chantal Andere, comentó que a ella nunca le ha dado consejos sobre cómo desarrollarse en el medio artístico por que ya lo traía en la sangre; pues veía que yo era puntual y disciplinada en mi trabajo; desde que nació me la llevaba a mis giras hasta que cumplió cinco años y empezó a ir a la escuela. Ella aprendió todo lo que vio en mí .

De la prolífica trayectoria de Jacqueline Andere en telenovelas se recuerdan Corazón salvaje, El derecho de nacer, Cartas sin destino, Encrucijada, En busca del paraíso, Leyendas de México, La leona, La otra, Mi destino eres tú, Mi querida Isabel, Alondra, El vuelo del águila y El maleficio, entre otras.

De las casi 60 obras de teatro en que ha participado, destacan La vidente, Corona de sombras, en la que interpretó a la emperatriz Carlota; el musical Can-can y en 1983 en Un tranvía llamado deseo, en la que realizó una soberbia Blanche DuBois, además de Las arpías, Entre mujeres, La fierecilla domada y Mujeres de ceniza, por mencionar algunos montajes.