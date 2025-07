Emir Olivares y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de julio de 2025, p. 19

Una semana después de que el gobierno de Estados Unidos sancionó por presunto lavado de dinero a tres instituciones financieras mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Departamento del Tesoro no ha enviado prueba alguna que sostenga esa acusación.

Asimismo, señaló que su gobierno está haciendo todo lo necesario para que no resulten afectados los ahorradores e inversionistas de las instituciones sancionadas.

En la mañanera de ayer, la jefa del Ejecutivo acentuó que por ahora no hay pruebas para actuar en México en contra de CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector.

La información que envió el Departamento del Tesoro al gobierno de México, insistió, no constituye prueba alguna. Aun así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo su propia investigación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a la casa de bolsa, dado que no cumplía con una serie de cuestiones administrativas. Pero en términos de lavado de dinero, no presentaron ninguna prueba. A lo mejor ellos tienen pruebas , subrayó.

La mandataria resaltó que el anuncio del Departamento del Tesoro contra las instituciones financieras mexicanas generó alerta entre los ahorradores e inversores de los dos bancos y la casa de bolsa.