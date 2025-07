Los directivos de la Liga de Expansión solicitaron el lunes a la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados el cumplimiento del laudo emitido por el TAS, en el cual se establece el regreso del antiguo sistema de competencia después de seis temporadas. El documento está fechado el 19 de noviembre de 2020, forma parte de un proceso estatutario y marca como temporada de inicio la correspondiente a ese año y no a uno anterior, como establecen en sus demandas, responde la FMF. El ascenso no es lo fundamental en este momento. Cuando se acordó el cierre, el proceso de certificación abrió una oportunidad a los equipos para que pudieran subir antes de esa fecha al cumplir los requisitos , explica.

La FMF no desconoce dichos planteamientos. Es una opinión desafortunada, porque este proceso fue aprobado con las mismas reglas en la asamblea de expansión , plantea el director general de control económico del organismo. Cuan-do se acordó el programa de subsidios se pensó que, con el transcurso de los años, iba a ser menos importante para los clubes, porque entonces ya habrían fortalecido otras fuentes de ingreso. Eso no ha sucedido en la medida que se esperaba. Otro punto que señalan es el actual comité, integrado por Liga Mx y Expansión. Participan en él equipos en distintas posiciones de la tabla de cocientes, no sólo de la parte alta, así que no está amañado como han dicho en sus conferencias de prensa .