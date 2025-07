Es el eterno debate, pero aquí nos toca competir debido a la zona geográfica. Es nuestra confederación, aquí nos tocó cuando la FIFA hizo la distribución y con estas selecciones jugamos nuestro pase al Mundial. Australia es un caso distinto, decidió salirse de Oceanía y jugar en Asia. Pero no me puedo quejar, porque en todos lados es igual. En la Concacaf muchas selecciones han crecido, entre ellas Panamá y Dominicana. En los juegos de la Copa Oro siempre hay mucho migrante, de países caribeños y centroamericanos, eso lo hace atractivo para el jugador, porque llenan estadios y hay gran ambiente , comentó Aguirre en conferencia antes del duelo de semifinales, donde hoy se medirá ante Honduras.

El Vasco también destacó que ha existido un crecimiento notable en los jugadores de la selección, en relación con su primer proceso y a sus años de jugador.

“Ha habido un desarrollo notable. Ves a los jugadores y son atletas, antes no se cuidaban tan-to los detalles como hoy, pues tienen nutriólogo, coach mental y siete fisioterapeutas. En la mentalidad también hubo crecimiento, recuerdo que fuimos en 1984 a jugar un amistoso con Bora (Milutinovic) a Italia y desde la vestimenta se notaba la diferencia. Había jugadores que afrontaban de una manera los partidos de local y de otra como visitantes. A los chicos les da ahora lo mismo jugar en cualquier estadio, no se achican.”

La selección mexicana se enfrenta por tercera ocasión a Honduras desde el regreso de Aguirre al banquillo. El conjunto catracho se impuso el año pasado en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones, que se jugó en el estadio Francisco Morazán, donde el técnico tricolor fue herido en la cabeza con un objeto que lanzaron desde las gradas.

“Los partidos contra ellos fueron bastante interesantes, muy cerrados, esperamos tener continuidad mañana para obtener un buen resultado. El objetivo es claro: llegar a la final y ganarla. Creo que Honduras está aquí por méritos propios, no sé si la prensa mexicana esperaba a Panamá, pero mis jugadores y yo respetamos al que tengamos de rival. Me encontré al profe Rueda y lo felicité porque no es fácil reponerse a una derrota de esas magnitudes (6-0 ante Canadá en su debut).”