Rosario Jáuregui Nieto

Periódico La Jornada

Miércoles 2 de julio de 2025, p. 5

Cuando habla de danza, el rostro de Nellie Happee se ilumina, sus grandes ojos azules brillan con intensidad. Feliz y satisfecha por sus logros, esta bailarina, maestra y coreógrafa, pilar de ese arte en México, cumple hoy 95 años.

Chiquita, menuda, cuyo talento se eleva al infinito, afirma: más vale perderse en la pasión que perder la pasión . Le fascinan la música, la ópera, la pintura y la literatura, artes que han enriquecido su obra –que consta de más de 50 coreografías– y que le han dado herramientas para formar un gran número de bailarines en más de 70 años de contribución a la danza.

A la tenaz Happee le tocó vivir tiempos de importante actividad cultural en el país. Una etapa en que un grupo de jóvenes artistas con pocos recursos, pero que tenía una verdadera pasión por la danza y muchas ganas de hacer y construir , se empeñó en impulsar el desarrollo de este arte.

Ella es un compendio de la historia de esa época, de recuerdos, de anécdotas que cuenta divertida. Estudió con las hermanas Campobello –Nellie era directora de la Escuela Nacional de Danza y Gloria, bailarina–, Estrella Morales (discípula de Isadora Duncan) y con Nelsy Dambré, en México, así como con Olga Preobrazhénkhaya y Liubov Yegórova, en París, Francia. Además, tomó clase con integrantes de la escuela de Mijaíl Fokine.

Otra de sus maestras fue Bronislava Nijinska, hermana del bailarín Vaslav. Tenía su estudio en Los Ángeles. Sobre la rusa, comparte: Leí sobre ella en una revista y de ahí me enamoré de su historia, de la de su familia. Era una artista. Tenía a los mejores pianistas. Empleaba a gente como Serguéi Rajmáninov. ¡Cómo no me iba a gustar, si la música me fascina! Las compañías que visitaban la ciudad iban a verla y a tomar clase; llegaban los profesionales. Una vez encontré a unas bailarinas que contaban de dónde venían, hablaban de los grandes de la danza en Europa; ilusionada, quise pertenecer a ese mundo que se me hacía maravilloso .

Ejecutante de clásico, al regresar a México luego de su estancia en Estados Unidos y Francia, incursionó en la danza moderna. La cautivó que enseñaban literatura, además de la presencia de los intelectuales. Miguel Covarrubias era director de la escuela. Esa sí que fue la lotería. Que hombre más culto y linda persona , resalta.

También colaboró con Amalia Hernández. “Hice Letanía para la paz para el Ballet Folclórico. Me invitó a trabajar con ella, le dije que no sabía nada de folclor, ella me respondió: ‘pero sabes dirigir’ y me dio en mi lado flaco: viajar.

Ir de un país a otro enriqueció mi vida, porque uno se vuelve más comprensivo, pues cada nación tiene sus costumbres. Se aprende a que lo más importante es la persona y se entienden mejor las diferencias , expresa emocionada.

–¿Cuáles son sus coreografías preferidas?

–Sinfonía simple. La hice para la compañía Ballet Clásico de México. Creo que me salió monona. Parece que me fue muy bien con ella en Europa. También está Trío, con música de Tomaso Albinoni. Primero lo nombré Adagio. Lo bailábamos Sonia Casteñeda, Marcos Paredes y yo, con Ballet de Cámara. Me emociono con esa obra, no sé si la razón es que me encanta la música o que me trae lindos recuerdos.