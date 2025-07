P

areciera que la idea de pluralidad se defiende por sí sola. Para quienes tienen esta idea, no es menester buscar nada: hay o no hay pluralidad: no hay más. Esta postura, sin embargo, es la de las derechas cuando están fuera del poder. ¿Hubo pluralidad en México durante el casi interminable periodo de dominación del PRI? ¿De qué se trató la pluralidad prianista? ¿Debe evaluarse del mismo modo la relación de Morena con la pluralidad, que como podemos hacerlo con el PRI y el PAN?

Es menester distinguir la pluralidad como a) expresión de la libertad de opinión; b) expresión pública; c) expresión de la libertad de organización política, y d) posibilidad de acceso a las instituciones del Estado.

Bajo el molde de la dominación priísta –sin cambios bajo el prianismo– hubo libertad de opinión, pero no de expresión pública. Ésta requiere condiciones de posibilidad que durante ese larguísimo periodo fueron severamente restringidas. Ciertamente La Jornada fue y ha sido una excepción, posibilitada en los años del naciente neoliberalismo por la conjunción de corrientes diversas, algunas de las cuales terminaron en las garras de Carlos Salinas. Muchas mentes académicas que conformaron una pluralidad notable, especialmente después del 68, fueron abducidas por el neoliberalismo.

En el campo de la organización política creció después del 68 una pluralidad incipiente gracias a las luchas de las izquierdas. Una buena parte de esa ganancia sufrió visibles retrocesos: o fue a dar al corral del neoliberalismo (PRD y otros), o fue impedida de prosperar por el prianismo.

En lo que respecta al acceso al gobierno de las instituciones del Estado, vivimos el PRI-gobierno cerca de un siglo: eso lo dice todo. El Prian -gobierno fue una etapa de ese siglo, con crecientes cotas de corrupción desbocada. El PRI, el PAN y el PRD, vías principales de acceso al gobierno de las instituciones del Estado, convirtieron a sus militantes en soldados fidelísimos de la corrupción neoliberal. Siempre hay quien puede protestar y decir que ella o él no era lo mismo que la inmensa mayoría; que no había otro espacio de servicio público. Concedámoslo: aunque una ­golondrina…

Todo esto viene a cuento porque últimamente algunas derechas demandan pluralidad en esta o aquella institución. Siempre será necesario tener presente cuál fue la pluralidad del prianismo.

Bajo el gobierno de Morena las derechas, como todo el mundo, disfrutan de una libertad de opinión que no habían conocido en toda su vida. Analizan, opinan, gritan, insultan, calumnian: y nadie las restringe en lo absoluto. Y si de libertad de expresión se trata, las derechas poseen la práctica totalidad de los medios de comunicación tradicionales –prensa y televisión–, muy recientemente contrapesados por las voces de las izquierdas en las redes sociales y, en menor medida, en la televisión pública; sin que esto último haya significado ­exclusividad.