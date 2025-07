La designación del ex subsecretario de Salud llevó a un nuevo encontronazo entre Morena y la oposición. Todo comenzó cuando el panista Mario Humberto Vázquez Robles propuso guardar un minuto de silencio por las muertes que ocasionó la mala política en salud de López-Gatell .

Calificaron a López-Gatell de asesino y deploraron que el Senado no tenga facultades para ratificar ese cargo, por lo que anunciaron iniciativas para resolver la omisión.

Minutos antes, los coordinadores parlamentarios de esas bancadas y de Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, Manuel Añorve y Clemente Castañeda, respectivamente, ofrecieron conferencias de prensa en las que sostuvieron que se premia a un ex servidor público que debería estar en la cárcel por el manejo irresponsable de la pandemia.

Morena se opuso, dado que el tema no estaba inscrito en el orden del día, pero de todos modos desde la tribuna, panistas y priístas gritaron insultos y descalificaciones contra el ex funcionario.

El ex dirigente nacional del blanquiazul Marko Cortés y el coordinador de los priístas se sumaron a la petición, pero el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, puso a votación de la asamblea si se aceptaba la solicitud, dado que no tenía un carácter genérico y se pretendía responsabilizar a un ex subsecretario de los decesos registrados.

Ante la negativa de la mayoría, la priísta Cristina Ruiz Sandoval anunció su decisión de usar un minuto del tiempo de su intervención para guardar silencio en homenaje a quienes murieron por el covid-19.

Fernández Noroña le comentó que no tenía autoridad para otorgar esa medida, pero que podía hacer de su tiempo lo que decidiera.