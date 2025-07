Iván Evair Saldaña y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 1º de julio de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y el gabinete de seguridad investigan a servidores públicos por presunta protección y complicidad con una de las principales bandas dedicadas al robo de hidrocarburos, recientemente desmantelada, que operaba en cuatro estados del centro del país.

Nosotros no vamos a cubrir a nadie. Hay un delito, y si hay alguien involucrado en este delito, se va a proceder. O sea, no estaríamos haciendo estas investigaciones y estas detenciones si no quisiéramos llegar al fondo de este asunto , aseguró la mandataria en la mañanera en Palacio Nacional.

Afirmó que las investigaciones continuarán, pese a que la red criminal de huachicol ya fue desarticulada. Con ello, se podrán deslindar responsabilidades contra servidores públicos, ya que las indagatorias apuntan a que el grupo operaba desde hace más de cuatro años.

Se van a hacer las investigaciones. Y ya puede informar el gabinete de seguridad, desde cuándo venía operando esta red, los responsables, digamos, los jefes de este grupo criminal: desde cuándo operaban, y cómo es que se va obteniendo esta información. Cuando se cierre la investigación, mucha de la información se va a poder dar , afirmó.

El domingo pasado, el gabinete de seguridad anunció el desmantelamiento de un grupo dedicado al robo y venta ilícita de hidrocarburos, encabezado por Cirio Sergio Rebollo, alias Don Checo, detenido junto a 31 personas en operativos realizados en Ciudad de México, estado de México y Querétaro. También se logró un decomiso histórico de combustible, vehículos, armas, 16 millones de pesos y animales exóticos.