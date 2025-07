L

a clase política mexicana y algunos malosos de nuestra sociedad están molestos, alarmados, pero al resto de la población también preocupa las nuevas facultades de las que se ha dotado a las fuerzas armadas del país, incluyendo a la Guardia Nacional, pero quienes se sienten vulnerables y gritan militarización , militarización , son los políticos, casi todos, de todos colores.

No hace mucho, desde una buena cantidad de micrófonos de las estaciones de radio, principalmente, el ataque al gobierno de la 4T denunciaba que la política del gobierno de López Obrador que privilegiaba el combate a las causas del delito y no tanto a los hechos criminales, sintetizada en la frase abrazos, no balazos , estaba convertida en el gran manto de la impunidad.

Constantemente se escuchaban las exigencias para olvidar cualquier estrategia que no diera resultados palpables, y bueno, al final del sexenio se empezó a observar una disminución real en los delitos llamados dolosos, aunque la violencia continuaba.

Los golpes que ahora se han dado a la delincuencia en casi todos los órdenes han traído como consecuencia el contrataque por parte de los grupos delictivos. Quemaron tiendas, autos y camiones; mataron gente, pero las cifras indican que los crímenes están a la baja, aunque no se crea.

Las nuevas atribuciones que tendrán quienes combaten al crimen organizado son una apuesta muy alta de este gobierno en favor de la paz. No sabremos hasta qué punto son necesarias las nuevas reglas de investigación, sino hasta que se muestren lapsos importantes de baja o nula violencia, pero los trabajos de inteligencia que se proponen tendrán que mostrar que no se trata de que las fuerzas armadas acumulen poder, sino de lograr un sistema de seguridad que ofrezca tranquilidad al país.