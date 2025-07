Con esa tercia de impresentables llegó a tal grado el robo de combustibles que en noviembre de 2018, días antes del inicio del nuevo gobierno, se conoció que existían tomas clandestinas en 25 estados de la República, es decir, en 78 por ciento de las entidades del país. López Obrador lo resumió así: “Sólo el año pasado se robaron diariamente más de 600 pipas de 15 mil litros cada una, es decir, alrededor de 200 millones de pesos cada día. No hablamos sólo del llamado huachicol (la ordeña de ductos), sino también de un plan que tiene vinculación dentro del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil vender 600 pipas de gasolina al día”.

res semanas después de su toma de posesión, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha un plan urgente para combatir la boyante industria del huachicol, un delito que a lo largo de los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto no sólo mermó los ingresos de Petróleos Mexicanos, sino que, con impunidad garantizada, creció como la espuma (algo así como 20 mil por ciento en esos 18 años). Para implementarlo, el mandatario ordenó la participación del Ejército y la Marina (desde el primer día resguardaron 58 instalaciones estratégicas de Pemex), amén de que encargó la adquisición de cientos de pipas para transportar los combustibles con mayor seguridad y garantizar su abasto. Paralelamente, la nueva administración presentó denuncias penales en contra de una red interna de funcionarios, y en apenas siete días la ordeña se redujo 17 por ciento.

El plan urgente fue exitoso, pues el huachicol se redujo a paso veloz. Sin embargo, en el camino, y siempre con el anzuelo de ganar cantidades exorbitantes a costillas de la nación, parece que alguien aflojó, pues la contraprestación resultaba más que jugosa. En el camino, un hecho fatal: Tlahuelilpan, Hidalgo (esta entidad era la número dos en huachicol), donde una multitud se dedicaba a ordeñar ductos hasta que se registró una explosión que causó la muerte de 140 personas y dejó heridas a cientos.

¿Quién aflojó y mordió el anzuelo?, porque parece que el huachicol toma velocidad. Es deseable que se conozca a la brevedad posible, porque ahora el negocio se ha sofisticado e incluye a empresarios extranjeros, uso de puertos, trasiego trasfronterizo e incluso una refinería clandestina. La presidenta Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República y el gabinete de seguridad investigan la presunta protección y complicidad de servidores públicos para el grupo delictivo dedicado al robo de hidrocarburos desmantelado recientemente, que operaba en cuatro estados del centro del país. No vamos a cubrir a nadie; hay un delito y se va a proceder. No estaríamos haciendo estas investigaciones y detenciones si no quisiéramos llegar al fondo. Entonces se van a hacer las investigaciones y ya puede informar el gabinete de seguridad desde cuándo venía operando esta red. (Se conocerá a) los jefes de este grupo criminal, desde cuándo operaban y cómo es que se va obteniendo esta información cuando se cierre la investigación ( La Jornada, Iván Saldaña y Emir Olivares).

De hecho, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio cuenta de la desarticulación de una de las principales bandas criminales dedicadas al robo y venta ilícita de hidrocarburos en el centro del país .

Las rebanadas del pastel

¿Y el tratado bilateral de 1994? Pues sí: triunfó la teoría de que, tratándose de remesas, de lo perdido lo que aparezca, y por reducido que sea el impuesto, de todas manera se pagará por algo que no amerita. Lo cierto es que México no puede estar al servicio de los caprichos de Trump. Ya chole.

