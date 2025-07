Astillas

A Hugo López-Gatell no le alcanzó para ocupar un cargo relevante en México con Claudia Sheinbaum como presidenta. En cambio, ha sido enviado a Ginebra, Suiza, para representar al país en la Organización Mundial de la Salud. Designación honrosa, sin duda, aunque también implica mantenerlo a la distancia, activo en asuntos de su especialidad, la médica, pero lejos de otra de sus pasiones, la netamente política, no necesariamente circunscrita a asuntos profesionales. Tardó la asignación de un encargo al médico que mantuvo controversias con la entonces jefa del Gobierno capitalino, pero llegó, con maletas hacia el extranjero. En realidad, el presidente nacional de lo que queda del Partido Acción Nacional aceptó que sus dichos y acciones pueden constituir ocurrencias que no podrían o no deberían ser muy tomadas en cuenta, pero sí una acusación desde Estados Unidos (en este caso, contra Alfonso Romo y su casa de bolsa Vector, denunciados por el PAN ante la FGR): Nosotros venimos a decirlo hoy con toda claridad, esto no es una ocurrencia del PAN, no se le está ocurriendo a la oposición en México; nosotros, con base en esa noticia criminal, estamos generando esta denuncia con base en lo que dijeran instituciones gubernamentales de Estados Unidos. Esto no es una columna, no es un tuit que a alguien se le ocurrió, es una imputación directa del Departamento del Tesoro, del gobierno de Estados Unidos . ¡Hasta mañana!

X : @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx