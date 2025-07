N

o sólo los medios nacionales, también la prensa internacional, han puesto de relieve el golpe que el pasado fin de semana asestó al huachicol el gabinete de seguridad del gobierno federal y condujo a la captura de los mafiosos Cirio Sergio Rebollo Mendoza, Don Checo, y Luis Miguel Ortega Maldonado, Flaco de Oro. Omar García Harfuch no se atribuyó el mérito, sino que lo repartió entre los mandos civiles y militares que forman dicho gabinete, incluso las autoridades estatales, lo cual es un estímulo para que sigan trabajando en equipo. Los huachicoleros tenían varios años operando y revendían gasolina y gas LP de Pemex. Con este ya suman seis golpes que el gabinete de seguridad ha asestado recientemente al huachicol, incluyendo la minirrefinería que operaba en Veracruz. La presidenta Sheinbaum dijo que se está investigando la probable colusión de funcionarios públicos. Deberían comenzar con el ex director general de Pemex Octavio Romero Oropeza. ¿Cómo es que no se dio cuenta de que estaba siendo saqueada la empresa que le confiaron?

Otra vez choca Musk con Trump

Mientras el dueño del Washington Post, Jeff Bezos, y la periodista de ascendencia mexicana Lauren Sánchez tiraban millones de dólares en su matrimonio en Venecia, en Estados Unidos volvían a divorciarse después de breve reconciliación el dueño de Tesla, Elon Musk, y el presidente Trump. Es rencoroso, no perdonó que le recordara ante el mundo que estaba en la lista de Epstein y no reincorporó al presupuesto del gobierno el subsidio a los automovilistas en la compra de un vehículo eléctrico. Musk queda sin apoyo frente a los fabricantes chinos y de otros países. El mayor donante de la campaña de Trump dijo que respaldará la formación de un nuevo partido político para romper el duopolio de republicanos y demócratas, en caso de que los republicanos aprueben el presupuesto… en el que ya no va el subsidio.

Deuda pública

La secretaría de Hacienda acaba de dar tres noticias. La buena: al cierre del segundo trimestre del año en curso, la deuda del gobierno federal, medida como proporción del PIB, disminuyó de 51.3 a 49.2 por ciento. Países como Estados Unidos y Japón tienen una deuda mayor al 100 por ciento, y Trump todavía quiere aumentarla. La mala: las deudas no se pagan con gráficas de Excel, sino con dinero. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público –incluye al gobierno central, CFE, Pemex, bancos, etcétera– se ubicó en 17 billones 674 mil millones de pesos. La peor: los partidos de oposición y los comentócratas se lanzarán a la yugular a la 4T porque la deuda que dejó Enrique Peña Nieto fue 7 billones menor, aproximadamente. El reto del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, es hallar una fórmula casi mágica para aminorar el ritmo del crecimiento de los pasivos, porque en un momento dado el pago de los intereses se comerá buena parte del presupuesto.