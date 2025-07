E

l presidente Donald Trump afirmó que su gobierno está preparando un pase temporal para migrantes que laboran en granjas, en la industria hotelera y en otros rubros donde la gente trabaja , a fin de que se paguen impuestos y los empleadores tengan un cierto control sobre las contrataciones. Después de años de machacar con la consigna fascista de que todos los migrantes en situación irregular son delincuentes, el mandatario pareció darse cuenta de que los granjeros no van a contratar a un asesino , de que sus políticas generan un problema cuando entras a una granja y terminas destruyendo a un agricultor porque te llevas a todos sus trabajadores , así como del hecho de que los hombres y mujeres a quienes ha acusado de envenenar la sangre estadunidense son obreros talentosos, veteranos y difíciles de remplazar.

Los antecedentes de Trump en el maltrato a los migrantes y el desprecio por los derechos laborales hacen temer que el sistema de pases anunciado replique los esquemas usados por las petromonarquías del golfo Pérsico, donde los extranjeros provenientes de países pobres –que representan hasta 95 por ciento de la mano de obra– trabajan y viven en condiciones casi indistinguibles de la esclavitud: los millones de personas que llegan a encargarse de todas las labores que mantienen en marcha la economía son alojados en condiciones insalubres, carecen de acceso a servicios médicos, trabajan sin ninguna protección social ni laboral y se encuentran a merced de sus empleadores, pues un despido se traduce en deportación. Este régimen se traduce en abusos letales: tan sólo en las obras relacionadas con el Mundial de futbol de Qatar celebrado en 2022, murieron al menos 6 mil 500 personas y 38 mil sufrieron lesiones de diversos grados.