Martes 1º de julio de 2025, p. 23

La clase política colombiana, incluida la oposición, cerró filas para repudiar el complot del ex canciller Álvaro Leyva, revelado en unos audios divulgados por El País en los que habla de hacer caer al presidente Gustavo Petro, en no más de 20 días

El medio español publicó que Leyva habría dicho que sostuvo una reunión con el congresista republicano Mario Diaz-Balart, de Estados Unidos, para intentar llegar al secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, no lo habría conseguido y la Casa Blanca nunca se involucró en el asunto.

El propio Diaz-Balart señaló en X: me causan risa la cantidad de falsedades e inventos sobre mis frecuentes reuniones con miembros de la sociedad civil de Colombia , al rechazar las afirmaciones de que el ex canciller colombiano se reunió con él para buscar el apoyo del presidente Donald Trump en el complot.

La precandidata conservadora Vicky Dávila fue una de las primeras en desmarcarse, ya que Leyva aseguró en una de las grabaciones que sopesaba consultarla para unirse al propósito de hacer caer a Petro. “No tengo nada que ver con estas ideas del ex canciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado. No entiendo por qué Leyva utiliza mi nombre como supuesta ‘interlocutora válida’ en su imaginario para atraer a políticos en Colombia y Estados Unidos”, escribió en redes sociales, indicó el periódico español.

Leyva también mencionó a Miguel Uribe Turbay, el político derechista que se encuentra en un hospital tras sufrir un atentado el 7 de junio. El ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe y líder del Centro Democrático dijo: “nuestro precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un demócrata integral, un combatiente con las ideas y con los argumentos, una persona franca y genuina, no un golpista. Esperamos que el doctor Leyva aclare.