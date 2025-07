El secretario general de Naciones Unidas aseveró que lo que es natural es que si un país considera que tiene que incrementar gastos de defensa debe utilizar sus recursos propios para eso, y no financiar el incremento con la reducción de la ayuda humanitaria a los pueblos más desprotegidos del mundo , en alusión a la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en la que se acordó un incremento de la inversión militar de todos los países hasta alcanzar 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) de cada uno.

Libertad y equidad en lugar de aranceles, pide Macron

El anfitrión de la cita, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, resaltó que Sevilla debe ser una oportunidad para corregir el rumbo y alzar nuestra voz contra quienes quieren convencernos de que la rivalidad y la competencia van a marcar nuestro futuro .

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue el más explícito en sus críticas a la administración de Donald Trump, al asegurar que volver a plantear una guerra comercial y arancelaria en este momento es un aberración, sobre todo cuando los aranceles se imponen a países que están a punto de despegar , por lo que defendió la idea de devolver libertad y equidad al comercio internacional en lugar de aranceles y de barreras que son pensadas por los más fuertes y como una forma de chantaje, no como forma de requilibrio .

Censura Petro al FMI