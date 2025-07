Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 1º de julio de 2025, p. 21

Teherán. Irán advirtió ayer que las conversaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear no pueden reanudarse, salvo que Washington descarte lanzar nuevos bombardeos, y acusó al presidente Donald Trump de cambiar constantemente sus posiciones sobre el proceso de negociaciones y ejercer un juego sicológico y mediático .

El mandatario estadunidense respondió que no estaba ofreciendo nada ni hablando con Irán . El vicecanciller iraní, Majid Tajt-Ravanchi, declaró a la cadena BBC que Washington señaló su voluntad de volver a la mesa de negociaciones, una semana después de lanzar un bombardeo contra las instalaciones nucleares iraníes el 21 de junio.

No hay ninguna fecha acordada, no hemos acordado una modalidad , indicó Tajt-Ravanchi. Ahora mismo buscamos una respuesta a la pregunta de si vamos a volver a ver un nuevo acto de agresión mientras estamos en un diálogo , añadió y dijo que Estados Unidos no ha clarificado su posición.

El vocero de la cancillería, Esmaeil Baqaei, acusó al Ejecutivo estadunidense de cambiar constantemente sus posiciones sobre el proceso de negociaciones y señaló todo ello es parte de un juego sicológico y mediático ; negó que estén sobre la mesa la posibilidad de nuevos contactos bilaterales y recalcó que las palabras desde la Casa Blanca generan dudas en el Ejecutivo de Irán.