Precisó que en la mayoría de las escuelas guerrerenses las clases se normalizaron, pues sólo las afectadas por los ciclones tropicales son las que presentan problemas.

Los maestros están en las localidades; no es que el docente no haga nada, porque la escuela no pueda usarse. No, lo que han estado haciendo es trabajo comunitario a fin de restablecer el servicio, hacen limpieza y todo lo necesario para restablecerlo, sobre todo en el aula , indicó.

Otros docentes indicaron que mantener la comunicación ha sido complicado pues en algunas comunidades continúan reinstalando la electricidad, por ello, no han podido informar de todos los percances que padecen.

Las clases y actividades académicas se suspendieron este lunes por indicaciones del gobierno estatal en las regiones de Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y Sierra, en ambos turnos, ante el paso de la tormenta tropical Flossie y las probabilidades de convertirse en huracán.

En tanto, ayer se realizó una mesa de trabajo entre la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y representantes de la Secretaría de Educación estatal, entre ellos, su titular, Ricardo Castillo Peña, para dar seguimiento a las demandas del magisterio disidente.